Confirmado en Tlaquepaque, Jalisco: seguirá cerrada la calle Juan de la Barrera hasta el 19 de octubre: esta es la ruta alterna

Quienes circulan a diario por la delegación Las Juntas deben prever más tiempo de traslado. El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque confirmó que el cierre de la calle Juan de la Barrera seguirá vigente hasta el 19 de octubre, por lo que propuso una ruta alterna por las obras en Las Juntas, que después continuarán en otras dos calles de la zona.

El tramo entre Agustín Melgar y 15 de Mayo permanece sin circulación desde que la obra arrancó el lunes 14 de septiembre. El municipio detalló que “se propone como ruta alterna la calle Agustín Melgar hacia San Antonio, San Mateo”, para después volver a Juan de la Barrera.

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¿Cuál es la ruta alterna y qué calles siguen en obra?

Para evitar el tramo cerrado, los conductores pueden tomar Agustín Melgar hacia San Antonio, continuar por San Mateo y después reincorporarse a la calle Juan de la Barrera.

El ayuntamiento pidió a automovilistas, transporte público, comerciantes y habitantes respetar la señalización en la zona y considerar tiempos adicionales de traslado mientras duren los trabajos.

Al terminar este frente, la obra pasará a la calle Mojonera, de Juan de la Barrera a Cardenal, con un periodo estimado de cinco semanas. La última etapa corresponde a la calle Cardenal, desde las vías hasta Mojonera, con trabajos previstos hasta finales de diciembre.

Obras en Las Juntas en Tlaquepaque Tlaquepaque propone Agustín Melgar, San Antonio y San Mateo como ruta alterna. (Gobierno de Tlaquepaque)

Sánchez Niño explicó que en el crucero de Prolongación Gobernador Curiel se incorporaron líneas de drenaje que antes no existían. En la calle Arquitectura, el municipio sustituyó una tubería de asbesto de 24 pulgadas por otra de igual dimensión y dejó listas las líneas para los semáforos que instalará el Gobierno del Estado.

Si tu trayecto cruza Las Juntas, sal con anticipación y usa la ruta alterna hasta la reapertura prevista del 19 de octubre, y consulta los avisos oficiales del ayuntamiento ante cualquier ajuste de fechas.

¿Por qué sigue cerrada la calle Juan de la Barrera en Tlaquepaque?

La intervención corresponde a la segunda etapa de mejoramiento de infraestructura vial en la zona. Según Gabriel Sánchez Niño, director general de Obra Pública del municipio, la obra reporta un avance general del 20%.

El proyecto abarca cerca de 600 metros lineales de concreto hidráulico, además de banquetas nuevas y señalética. También incluye la renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria en las calles intervenidas.

La autoridad municipal calcula una duración aproximada de cinco semanas para este frente. Con ese plazo, la reapertura de la calle Juan de la Barrera se prevé alrededor del 19 de octubre, aunque el calendario puede ajustarse según el avance y las condiciones de la obra.

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