Jovana Jasso, científica de la UNAM, sobre por qué las cucarachas son plaga en CDMX: “Son insectos ectotermos que se aprovechan de la generación de basura”

“Las cucarachas son insectos ectotermos que se aprovechan de la generación de basura”, explica Jovana Jasso, Doctorada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en alusión a uno de los temas que suele preocupar a muchas personas en cuanto a insectos: ¿por qué la Ciudad de México es foco constante de plagas como las cucarachas?

De acuerdo con su explicación, como animales cuya temperatura depende del ambiente, por lo tanto encuentran en la capital un hábitat muy favorable: las tuberías, los drenajes y los puntos de acumulación de desechos les dan refugio, alimento y condiciones térmicas estables. En otras palabras, la plaga no aparece por azar; se beneficia de la combinación de residuos, infraestructura y clima.

A su vez, la presencia de cucarachas no se explica solo por la falta de fumigación. La investigadora señaló tiempo atrás en una entrevista con Chilango que el problema se vincula con hábitos cotidianos, como no cerrar bien los contenedores, dejar restos de comida y no separar la basura de forma adecuada. Si las especies encuentran alimento y refugio, se reproducen con rapidez, y la ciudad, por su densidad y complejidad, multiplica esos puntos de riesgo. No son animales dañinos por naturaleza, pero sí pueden convertirse en vectores de patógenos cuando recorren desechos y luego se trasladan a espacios donde se preparan alimentos.

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¿Por qué CDMX es un foco tan favorable para las cucarachas?

La capital concentra varios factores que favorecen a estas especies. Los drenajes y las tuberías con agua residual mantienen una temperatura estable y ofrecen refugio, mientras que la basura, especialmente la orgánica, les suministra nutrientes. Además, la sobrepoblación y la mezcla de usos del suelo hacen que el tránsito entre conductos, calles y viviendas sea constante, lo que aumenta la posibilidad de encontrar estos insectos y otros que pueden ser peligrosos para la salud.

Cucarachas La importancia de mantener los ambientes desinfectados y limpios. (Envato | @LightFieldStudios)

Eso también explica por qué las medidas puntuales no resuelven el problema. Si no cambia la forma en que se manejan los desechos y la infraestructura urbana, la presión de la plaga sigue activa. La especialista insiste en que la solución no pasa solo por una fumigación puntual, sino por controlar residuos, mantener cerrados los contenedores y evitar la acumulación de materia orgánica en los alrededores de la vivienda.

En su perfil de la UNAM, Jasso, especialista en sistemática filogenética de insectos y museómica, con especial énfasis en Orthoptera y otros insectos polineópteros, explica que su área de interés pasa por la investigación de una “amplia gama de temas dentro del campo de la entomología, incluido el descubrimiento y descripción de nuevos taxones, museómica en colecciones entomológicas, caracterización de microbiomas, uso de datos a escala genómica en conjunto con información morfológica y biológica detallada para reconstruir filogenias robustas utilizando diferentes grupos de insectos como modelo de estudio, así como la estimación de tasas de diversificación y su potencial asociación a caracteres biológicos/morfológicos”.

¿Qué tan riesgosas son las cucarachas para la salud?

Las cucarachas no solo son molestas; también pueden transportar microorganismos y contribuir a alergias, especialmente entre personas con asma. Al desplazarse entre basureros, drenajes y espacios de cocina, pueden adherir agentes patógenos a superficies, utensilios o alimentos. Por eso, su presencia en viviendas, comercios y edificios resulta más que una incomodidad: es un riesgo sanitario.

La recomendación de la ciencia es clara: la prevención empieza en casa y en la vía pública. No dejar basura sin cubrir, limpiar restos de comida, cerrar bien los recipientes y mantener la higiene de áreas de cocina y patio son medidas básicas que reducen su acceso.

Las cucarachas pueden ser peligrosas para la salud. (créditos: unsplash)

En una ciudad como la Ciudad de México, donde las condiciones urbanas favorecen a estos insectos, la disciplina en la gestión de residuos es tan importante como cualquier control externo.

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