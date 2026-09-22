Infonavit devuelve el ahorro a pensionados: quién puede recibir dinero y cómo solicitarlo

Para algunas personas pensionadas, el retiro de la vida laboral puede significar la reducción de sus ingresos. Sin embargo, y para desconocimiento de muchos, esta etapa también puede significar la posibilidad de recuperar el dinero que acumularon durante sus años de trabajo en el Infonavit. Se trata de los recursos disponibles en la Subcuenta de Vivienda, que pueden devolverse cuando se cumplen determinadas condiciones.

El Infonavit contempla distintos procedimientos para recuperar este ahorro, por lo que no todas las personas pensionadas realizan el mismo trámite. Y es que según el mismo instituto, la diferencia depende, entre otros factores, del régimen bajo el cual se pensionaron y de las subcuentas en las que tengan recursos.

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¿Quién puede recibir el ahorro del Infonavit?

El retiro está dirigido a personas que cuentan con una Resolución de Pensión emitida por el IMSS y que conservan recursos en su Subcuenta de Vivienda. El Infonavit contempla pensiones por:

vejez

cesantía en edad avanzada

invalidez

incapacidad total

incapacidad parcial igual o mayor al 50%

Uno de los puntos que debe revisarse es si el ahorro ya fue utilizado. Cuando una persona utilizó sus recursos para obtener un crédito de vivienda y no existe un saldo pendiente, no hay una cantidad disponible para devolver por ese concepto.

También es posible que los recursos se encuentren en diferentes fondos o subcuentas. Por ello, antes de iniciar cualquier solicitud conviene revisar cuánto dinero aparece disponible y dónde se encuentra.

Ley 73 y Ley 97: el trámite cambia

La forma de recuperar el dinero depende del régimen de pensión y del tipo de recursos acumulados.

Para quienes están bajo el régimen de Ley 73, los recursos disponibles pueden solicitarse en una sola exhibición. Dependiendo del tipo de fondos, el trámite puede corresponder al Infonavit o a la Afore.

En el caso de quienes se pensionaron bajo Ley 97, el procedimiento es diferente. El Infonavit señala que los recursos de las Subcuentas de Vivienda 1992 y 1997 deben solicitarse a la Afore para que se integren al saldo con el que se determina la pensión mensual.

Si además existen recursos del Fondo de Ahorro 1972-1992 o de aportaciones extraordinarias identificadas como Solo Infonavit, estos sí deben solicitarse directamente ante el Instituto.

¿El Infonavit deposita el dinero automáticamente?

Pese a lo anterior, la devolución requiere que la persona realice el trámite correspondiente cuando tiene recursos disponibles.

Esta precisión es importante porque la existencia de un saldo a favor no significa que el dinero vaya a aparecer automáticamente en la cuenta bancaria del pensionado. El Infonavit establece procedimientos para solicitarlo y verificar la información del titular.

Además, el Instituto señala que sus trámites y servicios son gratuitos, por lo que no es necesario pagar a un gestor para realizar la solicitud.

¿Cómo solicitar la devolución del ahorro?

El primer paso es revisar si existe un saldo disponible. Esto puede hacerse mediante Mi Cuenta Infonavit, la aplicación móvil, los Kioscos de Autoservicio o el estado de cuenta de la Afore, dependiendo del tipo de recursos.

Después, la persona debe identificar el régimen de pensión y determinar si el trámite corresponde al Infonavit o a la Afore.

Para los procedimientos que se realizan ante el Infonavit, existen opciones en línea y atención presencial, de acuerdo con el tipo de devolución.

En términos generales, es necesario:

Contar con la Resolución de Pensión del IMSS

Tener una cuenta bancaria a nombre del titular para recibir el depósito

Verificar que los datos personales y bancarios sean correctos

Contar con la documentación que corresponda al tipo de ahorro

En los trámites en línea que lo requieren, disponer de e.firma vigente

Una vez aprobada la solicitud, el Infonavit señala que el depósito puede realizarse en un plazo de hasta 10 días hábiles.

¿Qué pasa con el dinero transferido al Fondo de Pensiones para el Bienestar?

Existe otro escenario para quienes tenían recursos que fueron transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El Infonavit explica que en 2024 se transfirieron recursos de personas de 70 años o más que no habían reclamado su ahorro y que no tenían cotización al IMSS por una relación laboral vigente durante el último año.

Sin embargo, esos recursos no pierden su carácter reclamable: el Instituto señala que los ahorros son imprescriptibles, por lo que sus titulares o beneficiarios pueden solicitarlos posteriormente, junto con los intereses generados.

El saldo puede consultarse en Mi Cuenta Infonavit, la aplicación móvil o los kioscos de autoservicio. Para solicitar la devolución de estos recursos, el titular debe acudir a un Centro de Atención a Pensionados y Devoluciones (CAPDE), sin necesidad de cita.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Identificación oficial vigente, en original y copia

Estado de cuenta bancario no mayor a dos meses, con CLABE y a nombre del titular

Resolución de pensión expedida por el IMSS

Último estado de cuenta de la Afore

¿Qué pasa si el pensionado falleció?

Los beneficiarios legales también pueden solicitar determinados recursos de la Subcuenta de Vivienda de una persona fallecida.

El Infonavit contempla procedimientos para beneficiarios reconocidos ante el IMSS y, en algunos casos, para quienes cuentan con una resolución de designación de beneficiarios emitida por los tribunales laborales. Los requisitos dependen del fondo en el que se encuentren los recursos.

En estos casos también es importante verificar primero qué tipo de ahorro tenía la persona fallecida, pues el procedimiento no es necesariamente el mismo para el Fondo de Ahorro 1972-1992, las Subcuentas de Vivienda 1992 y 1997 o los recursos transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

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