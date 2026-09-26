Huracán Polo se acerca a costas mexicanas: cierran puertos por inminente impacto

El impacto del huracán Polo en costas mexicanas es inminente, y ante su acercamiento, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNP), dio a conocer los puertos que se cerraron de último momento.

Si vives en Baja CaliforniaSur, Jalisco o Nayarit esta información te interesa, pues el huracán Polo, de categoría 4 es catalogado como un “monstruo”, debido a su capacidad destructiva y miles de habitantes de estos estados se deben resguardar.

¿Qué puertos se cerraron por el huracán Polo?

Embarcaciones mayores

Nayarit: San Blas

Embarcaciones menores

Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto

Nayarit: San Blas

Jalisco: Barra de Navidad

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al huracán #Polo, categoría 4:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ - Embarcaciones mayores:

🔹 Nayarit: San Blas.



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto.

🔹… pic.twitter.com/KCv6R8gu9J — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 26, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Polo?

El centro de Polo se localizó a 585 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, y a 770 km al sur de Cabo San Lázaro, municipios de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora.

Del 26 al 29 de septiembre de 2026 se prevé lluvias fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Baja California Sur y Sonora.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.