Descuentos INAPAM en Mezquitic: la farmacia que ofrece 20% de rebaja en medicamentos para octubre 2026

Caminar por el centro de Mezquitic, en Jalisco, puede servir para algo más que hacer las compras del día. Entre sus calles existen comercios registrados por el INAPAM donde los adultos mayores pueden obtener descuentos en medicamentos y hasta en algunos productos de alimentación.

Uno de estos negocios es la Farmacia San Juan Bautista, ubicada sobre la calle Juárez, donde el descuento llega al 20% en medicamentos. Pero no es la única opción: a pocas calles aparecen otros establecimientos que también aceptan la credencial.

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Una vuelta por el Centro de Mezquitic puede dejar varios descuentos

La primera parada puede ser Farmacia San Juan Bautista, ubicada en Juárez #3, colonia Centro, C.P. 46040. De acuerdo con el directorio del INAPAM, aquí se aplica un 20% de descuento en medicamentos, el porcentaje más alto registrado entre las farmacias de la cabecera municipal.

Si el medicamento que buscas no está disponible o simplemente quieres revisar otra alternativa, sobre 5 de Mayo #32 se encuentra Farmacia Irma, también en la colonia Centro, con un 10% de descuento.

El recorrido puede continuar por Ramón Corona #63, donde aparece Abarrotes La Tapatía. En este establecimiento el beneficio es de 4%, una opción que puede aprovecharse para algunas compras de alimentación.

Así, en unas cuantas calles se concentran tres beneficios diferentes:

Farmacia San Juan Bautista: 20% en medicamentos

20% en medicamentos Farmacia Irma: 10%

10% Abarrotes La Tapatía: 4%

Antes de pagar, presenta tu credencial INAPAM y confirma directamente en el negocio que el beneficio continúe disponible. En el caso de los medicamentos, también puede resultar útil revisar existencia y precio antes de acudir, sobre todo si se trata de un producto de compra frecuente.

Sácale provecho a tu tarjeta #Inapam, conoce los descuentos y beneficios a los que tienes derecho presentándola.https://t.co/q5xbXQUAyk pic.twitter.com/bhhMr5JIRm — INAPAM (@INAPAM) January 4, 2017

¿Todavía no tienes tu credencial INAPAM?

Las personas que ya cumplieron 60 años pueden tramitar la credencial de manera gratuita. Para hacerlo se solicita:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

no mayor a seis meses Fotografía reciente tamaño infantil , con fondo blanco

, con fondo blanco CURP y teléfono de una persona de contacto para emergencias

El trámite es presencial en los módulos habilitados por Bienestar. Para saber cuál está disponible y evitar acudir a un punto que ya no esté operando, puedes localizar el más cercano en el buscador oficial: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

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