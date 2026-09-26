¿Quién es más inestable el huracán Polo o yo? Porque el pronóstico del sistema sobre su posible llegada a México volvió a cambiar.

Mientras Polo continúa avanzando por el Pacífico, las autoridades actualizaron nuevamente su trayectoria y la fecha estimada en la que podría acercarse a territorio mexicano.

Así que si ya habías visto una fecha y pensabas que ese era el plan definitivo Polo tiene otros planes, ¿cuándo podría impactar México y qué estados están bajo vigilancia? Aquí en adn noticias te contamos lo último.

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#CentralDeHuracanes 🌊 ¡Impresionante fuerza del mar en Cabo San Lucas! Las olas golpean con intensidad por los efectos del huracán Polo, que permanece como categoría 5.



Así luce la costa ante el avance del ciclón

pic.twitter.com/bZLJJh11a5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 26, 2026

¿Cuándo impactará el huracán Polo en México?

El pronóstico más reciente mantiene al lunes 28 de septiembre como la fecha clave para el primer posible impacto de Polo en territorio mexicano.

De acuerdo con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se dirige hacia Baja California Sur, donde podría tocar tierra durante las primeras horas de la próxima semana.

Sin embargo, la trayectoria todavía puede presentar cambios conforme el sistema avance, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su desplazamiento.

¿Dónde impactará primero el huracán Polo?

El primer posible impacto se espera en Baja California Sur, el pronóstico contempla que Polo llegue a la península después de desplazarse por el Pacífico y que para ese momento haya disminuido su intensidad respecto a la fuerza que alcanzó durante los últimos días.

Este sábado 26 de septiembre, el ciclón se degradó a categoría 4, después de haber alcanzado la categoría 5 durante más de 48 horas no consecutivas.

Aunque se espera que continúe debilitándose, esto no significa que desaparezca el riesgo, pues el sistema todavía puede generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

¿Polo tendrá dos impactos en México?

El escenario actual contempla que Polo podría impactar dos veces en México: primero en Baja California Sur y posteriormente en Sonora.

Después de acercarse a la península, el sistema avanzaría sobre el Golfo de California y continuaría su desplazamiento hacia el norte.

El segundo posible impacto está previsto para el martes 29 de septiembre, cuando Polo podría llegar a Sonora, aunque para entonces se espera que se haya debilitado hasta convertirse en tormenta tropical.

De esta manera, el pronóstico mantiene dos fechas clave para seguir la evolución del ciclón:

Lunes 28 de septiembre: posible impacto en Baja California Sur.

posible impacto en Baja California Sur. Martes 29 de septiembre: posible segundo impacto en Sonora.

⚠️ #Polo ahora como #Huracán categoría 4 ⚠️



▪️Continúa aproximándose a BCS

◾️ Se localiza a 585 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur, y a 770 km al sur de Cabo San Lázaro, #BCS.

◾️ Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en el noroeste del país.… pic.twitter.com/llFtVr4X0X — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 26, 2026

¿Qué estados están bajo vigilancia por Polo?

Aunque Baja California Sur y Sonora concentran la atención por los posibles impactos directos, Polo también generará efectos en otras entidades.

El SMN mantiene pronósticos de lluvias en estados del occidente y noroeste del país, entre ellos Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Para el periodo del 26 al 29 de septiembre también se contemplan acumulados importantes de lluvia en zonas de Baja California Sur y Sonora, así como precipitaciones en Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, especialmente en zonas vulnerables.

¿Qué tan fuerte llegará Polo a Baja California Sur?

Polo ya se encuentra en una etapa de debilitamiento después de alcanzar su máxima intensidad, el pronóstico contempla que continúe perdiendo fuerza conforme se acerque a Baja California Sur, por lo que la intensidad con la que llegue podría ser considerablemente menor a la que presentó cuando alcanzó categoría 5.

Aun así, las autoridades mantienen la vigilancia debido a que un ciclón puede modificar tanto su trayectoria como su intensidad en poco tiempo.

Por ello, más que quedarse únicamente con la categoría del huracán, las autoridades recomiendan prestar atención a los efectos asociados, especialmente las lluvias, vientos y oleaje.

Así que ya lo sabes: la nueva fecha de impacto del huracán Polo en México apunta al lunes 28 de septiembre en Baja California Sur, con un posible segundo impacto en Sonora el martes 29.

Eso sí, como el huracán Polo anda cambiando de planes más rápido que uno de fin de semana, la trayectoria del sistema todavía puede modificarse, mejor mantente pendiente de las actualizaciones del SMN, Conagua y por supuesto las redes sociales y el sitio web de adn noticias.

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