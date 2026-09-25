La autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno llega al 64% y así beneficiará a 250 mil jaliscienses

Un corte de obra reciente confirma el estado actual de uno de los proyectos carreteros más esperados en la región Altos Norte de Jalisco. El tramo conecta Zapotlanejo con Lagos de Moreno y busca sacar el tránsito de carga pesada del centro urbano. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reporta el porcentaje de ejecución y detalla el número de habitantes que notarán el cambio en sus recorridos diarios una vez concluida la obra.

La autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno alcanza un avance del 64% en su construcción, de acuerdo con el corte más reciente de la dependencia federal encargada del proyecto. La obra, también identificada como libramiento de Lagos de Moreno, tiene una extensión de 24.06 kilómetros e incluye nueve estructuras, entre ellas pasos vehiculares a desnivel, puentes y glorietas, que buscan agilizar el tránsito y reducir riesgos para automovilistas y peatones de la zona.

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¿Qué representa el avance del 64% en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno?

El porcentaje reportado ubica a la obra en una etapa avanzada de construcción, aunque todavía restan tramos por concluir antes de la entrega total. El corte más reciente detalla que las nueve estructuras contempladas en el proyecto, entre ellas un entronque, cinco pasos vehiculares a desnivel, dos pasos superiores, un puente sobre río y tres puentes peatonales, presentan distintos niveles de avance según su complejidad. Estos elementos son clave porque separan el tránsito de carga del flujo vehicular local, uno de los principales reclamos de quienes cruzan la zona a diario.

La revelación detalla que la fecha estimada para la conclusión total de los trabajos es diciembre de 2027. Ese plazo contempla las etapas restantes de pavimentación, señalización y pruebas de las estructuras ya edificadas. Mientras tanto, los tramos que ya operan permiten un tránsito parcial que adelanta parte del beneficio esperado para los conductores de la región.

El proyecto también contempla la generación de empleo durante su fase de construcción. Los reportes oficiales calculan 7,035 puestos de trabajo, de los cuales 2,345 son directos y 4,690 indirectos. Esta cifra refleja la magnitud de la obra y el número de personas que participan en las distintas etapas de edificación, desde movimiento de tierras hasta instalación de estructuras metálicas y de concreto.

¿Cómo beneficiará el libramiento a los 250 mil jaliscienses de la región?

El dato central del proyecto es el número de personas que notarán el cambio una vez que el libramiento entre en operación completa. Los reportes de la SICT calculan que más de 250 mil habitantes del Altos Norte de Jalisco verán una mejora directa en sus traslados diarios, principalmente los residentes de Lagos de Moreno y municipios vecinos que hoy enfrentan congestión por el paso de transporte pesado dentro de la zona urbana.

El beneficio más citado por las autoridades es la reducción del tiempo de recorrido. Según el comunicado oficial, el trayecto que hoy toma una hora se reducirá a 40 minutos una vez que el libramiento opere en su totalidad. Esa diferencia representa un ahorro cercano a 20 minutos para quienes cruzan la región a diario, ya sea por motivos laborales, escolares o de transporte de mercancías.

Además del ahorro en tiempo, el proyecto busca sacar de forma definitiva el tránsito de carga pesada del centro de Lagos de Moreno. Esta medida reduce el desgaste de las vialidades urbanas y disminuye el riesgo de accidentes en cruces donde hoy conviven peatones, ciclistas y vehículos de carga. La separación de flujos también favorece la calidad del aire en la cabecera municipal, al alejar el tránsito pesado de las zonas más habitadas.

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