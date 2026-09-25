Perros abandonados en México: 7 de cada 10 están en la calle, ¿por qué pasa?

Hay perros que vemos todos los días en las calles y que, de tanto encontrarlos en el camino, terminamos por acostumbrarnos a su presencia.

Pero detrás de cada uno hay una historia distinta: algunos alguna vez tuvieron casa, otros nacieron en la calle y otros terminaron ahí después de que sus dueños decidieron que ya no podían hacerse cargo.

De acuerdo con información del periodista Ulises Grajales Valdivia, de Azteca Noticias, la situación que enfrentan estos animales en México es mucho más grande de lo que parece y tiene varias razones detrás.

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México es el primer país con más perros abandonados 💔🐶



Ocupamos el primer lugar mundial en abandono de perros, con cerca de 20 millones en las calles



La adopción representa una segunda oportunidad para ellos🤍#CiudadDesnuda con @yunuecuevas y @Silrebolledoo |… pic.twitter.com/282j8zDX6v — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 26, 2026

¿Cuántos perros viven en la calle en México?

De acuerdo con el reporte, 7 de cada 10 perros en México viven en situación de calle o abandono, lo que representaría cerca de 20 millones de perros.

Esta estimación se suma a datos citados por la Cámara de Diputados, donde se ha señalado que alrededor de 70% de los perros y gatos en México se encuentran en condición de calle.

Sin embargo, esa cifra corresponde a animales en situación de calle y no significa necesariamente que todos hayan sido abandonados por sus dueños.

La diferencia es importante: algunos animales llegaron a la vía pública después de ser abandonados, mientras que otros nacieron ahí y nunca tuvieron un hogar.

¿Por qué abandonan a los perros en México?

Uno de los motivos señalados en el reporte es la situación económica, pues cuando una familia deja de tener recursos suficientes para cubrir sus propias necesidades, mantener a una mascota puede convertirse en un gasto difícil de asumir, e algunos casos, el perro termina siendo abandonado.

También existe otro escenario: personas que adquieren un perro sin conocer realmente sus necesidades y, cuando el animal crece o presenta comportamientos que no saben manejar, deciden sacarlo de casa.

Muebles dañados, jardines destruidos o conductas cuyos dueños no saben cómo corregir pueden terminar convirtiéndose en motivos para abandonar a la mascota.

El problema es que, una vez en la calle, el animal queda expuesto a hambre, enfermedades, accidentes y falta de atención veterinaria.

En la Ciudad de México, por ejemplo, las autoridades reconocen el abandono y la falta de tenencia responsable como parte de las causas relacionadas con la presencia de perros en situación de calle.

¿Qué debes considerar antes de adoptar o comprar un perro?

Un cachorro puede parecer la mascota perfecta por su tamaño y apariencia, pero sus necesidades cambian conforme crece.

Por eso, antes de adoptar o comprar un perro, es importante conocer su tamaño, nivel de energía, características, necesidades de cuidado y, cuando corresponda, las particularidades de su raza.

También hay que considerar algo que suele quedar fuera de la emoción inicial: el compromiso puede durar muchos años.

Alimento, vacunas, consultas veterinarias, medicamentos, espacio, tiempo y atención forman parte de los gastos y responsabilidades que implica tener un perro.

La idea es sencilla, antes de llevarlo a casa, hay que preguntarse si realmente existen las condiciones para cuidarlo durante toda su vida.

Porque elegir una mascota no debería depender solamente de que sea bonita o tierna.

¿La falta de esterilización aumenta el número de perros en la calle?

Sí existe una relación entre la reproducción no planificada y la sobrepoblación de perros, por lo que la esterilización forma parte de las estrategias utilizadas por autoridades para prevenir que más animales terminen en situación de calle.

En marzo de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que la esterilización es una herramienta para prevenir la sobrepoblación de animales en situación de calle y el abandono.

También informó que durante 2025 realizó más de 65 mil esterilizaciones gratuitas y planteó aumentar estas acciones durante 2026.

Las campañas no se limitan a la capital, en distintos municipios también se realizan jornadas gratuitas para atender a perros y gatos, especialmente aquellos que viven en situación de calle o pertenecen a familias con menos recursos.

Por eso, la esterilización de animales de compañía puede ser una herramienta para evitar camadas no planeadas y contribuir a reducir la cantidad de perros que terminan sin un hogar.

¿Qué pasa con los perros que ya viven en la calle?

La realidad para muchos de estos animales es complicada, sin una familia que se haga responsable de ellos, pueden pasar días buscando comida y agua, además de estar expuestos a enfermedades, accidentes y maltrato.

Las autoridades también cuentan con programas de rescate y atención, en la Ciudad de México, por ejemplo, la Brigada de Vigilancia Animal realiza rescates de animales en situación de abandono o maltrato, además de participar en acciones de rehabilitación, esterilización y adopción.

El problema, sin embargo, no termina con rescatar a un perro, después viene la búsqueda de un hogar responsable que pueda hacerse cargo de él.

¿Cómo evitar el abandono de perros en México?

Reducir el número de perros abandonados en México no depende solamente de rescatar a los animales que ya están en las calles.

También implica evitar que más perros terminen ahí, antes de adoptar o comprar, es importante conocer las necesidades del animal, considerar los gastos que implica y pensar si realmente existe el tiempo necesario para cuidarlo.

La esterilización, la adopción responsable y la información sobre el cuidado de las mascotas forman parte de esta prevención.

Y hay algo que vale la pena recordar: un perro no deja de necesitar cuidados cuando deja de ser cachorro.

Crece, cambia, puede enfermarse y tendrá nuevas necesidades a lo largo de los años; la responsabilidad que comienza cuando llega a casa debe mantenerse durante toda su vida.

Porque detrás de las cifras sobre abandono de mascotas en México hay animales que no eligieron terminar en la calle.

Y quizá la mejor forma de cambiar esa historia comienza mucho antes de que un perro sea abandonado: pensar, informarse y asumir la responsabilidad antes de llevarlo a casa.

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