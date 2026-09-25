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Huracán Polo se acerca a Baja California Sur y suspenden clases en los cinco municipios

Además de la suspensión de clases en Baja California Sur, las autoridades ya preparan refugios ante posibles afectaciones del huracán Polo.

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2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Las autoridades de Baja California Sur determinaron suspender las clases el próximo lunes 28 de septiembre ante el acercamiento del huracán Polo a la entidad.

La medida aplicará en los cinco municipios y para todos los niveles educativos y turnos, como parte de las acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado.

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Baja California Sur toma medidas ante llegada de Polo

El Consejo Estatal de Protección Civil prepara refugios temporales y mantiene vigilancia sobre la evolución del ciclón, cuya trayectoria e intensidad todavía pueden presentar cambios.

Además, las autoridades ya habían determinado suspender las clases durante el turno vespertino de este viernes 25 de septiembre en Los Cabos, debido a los efectos que comenzó a generar el huracán Polo.

La institución señaló que los mayores efectos de Polo sobre Baja California Sur podrían presentarse entre el lunes 28 y martes 29 de septiembre, por lo que la suspensión forma parte de las medidas tomadas antes de que se registren las condiciones más adversas.

Afectaciones a Baja California Sur por huracán Polo

Durante este viernes, Polo recuperó fuerza y alcanzó nuevamente la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanzaba por el Pacífico mexicano.

El pronóstico contempla que el sistema se acerque a Baja California Sur durante los siguientes días, aunque su intensidad podría disminuir conforme avance hacia la península.

Para Baja California Sur se prevén lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado, con las condiciones más importantes entre el lunes y martes.

Por ello, Protección Civil pidió a la población mantenerse pendiente de los comunicados oficiales y evitar zonas susceptibles a inundaciones o corrientes de agua.

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