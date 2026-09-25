Las autoridades de Baja California Sur determinaron suspender las clases el próximo lunes 28 de septiembre ante el acercamiento del huracán Polo a la entidad.

La medida aplicará en los cinco municipios y para todos los niveles educativos y turnos, como parte de las acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado.

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Baja California Sur toma medidas ante llegada de Polo

El Consejo Estatal de Protección Civil prepara refugios temporales y mantiene vigilancia sobre la evolución del ciclón, cuya trayectoria e intensidad todavía pueden presentar cambios.

Además, las autoridades ya habían determinado suspender las clases durante el turno vespertino de este viernes 25 de septiembre en Los Cabos, debido a los efectos que comenzó a generar el huracán Polo.

📰#Noticias l El Consejo Estatal de Protección Civil acordó suspender las labores escolares este viernes 25 de septiembre, en el turno vespertino, en el municipio de Los Cabos, como medida preventiva ante los efectos del huracán “Polo”. Asimismo, determinó la suspensión el lunes… pic.twitter.com/DzoLEkADuL — Gobierno de BCS (@GobBCS) September 25, 2026

La institución señaló que los mayores efectos de Polo sobre Baja California Sur podrían presentarse entre el lunes 28 y martes 29 de septiembre, por lo que la suspensión forma parte de las medidas tomadas antes de que se registren las condiciones más adversas.

Afectaciones a Baja California Sur por huracán Polo

Durante este viernes, Polo recuperó fuerza y alcanzó nuevamente la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, mientras avanzaba por el Pacífico mexicano.

El pronóstico contempla que el sistema se acerque a Baja California Sur durante los siguientes días, aunque su intensidad podría disminuir conforme avance hacia la península.

Para Baja California Sur se prevén lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado, con las condiciones más importantes entre el lunes y martes.

Por ello, Protección Civil pidió a la población mantenerse pendiente de los comunicados oficiales y evitar zonas susceptibles a inundaciones o corrientes de agua.

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