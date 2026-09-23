El Gobierno de México anunció una modificación de las reglas de retiro para las y los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La medida ya fue publicada de forma oficial para cambios progresivos durante los próximos años. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos los cambios para las personas que se jubilarán y estén afiliadas al ISSSTE.

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Nuevas edades de jubilación para afiliados al ISSSTE

Es importante señalar que la reducción de la edad se realizará de forma escalonada hasta llegar al 2034 con estas nuevas disposiciones.

Para 2026 y 2027, la edad mínima es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres. Posteriormente, habrá reducciones y quedarán de la siguiente manera:

2028, 2029 y 2030 : mujeres 55 años y hombres 57 años

: mujeres 55 años y hombres 57 años 2031, 2032 y 2033 : mujeres 54 años y hombres 56 años

: mujeres 54 años y hombres 56 años 2034 en adelante: mujeres 53 años y hombres 55 años

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y señala que la reducción aplica a quienes cumplan los requisitos de años cotizados y permanezcan dentro del supuesto del Décimo Transitorio.

Jubilación ISSSTE Jubilación ISSSTE: estas son las nuevas edades para retirarse desde 2026. (Getty Images)

Edad y otros requisitos para la jubilación en el ISSSTE

Además de la edad, existe un requisito relacionado con los años de servicio para las personas que busquen la jubilación temprana.

Las mujeres deben acreditar 28 años de cotización; mientras que los hombres necesitan 30 años o más para poder acceder a esta prestación.

Además, este régimen corresponde a quienes estaban activos al 31 de marzo de 2007 y eligieron permanecer en el esquema anterior modificado; así como a quienes no manifestaron una elección y se encontraban activos cuando entró en vigor la Ley del ISSSTE de 2007.

Por ello, no significa que cualquier persona afiliada al ISSSTE pueda solicitar una pensión únicamente por cumplir 53 años. También deben cumplirse las condiciones del régimen y el tiempo de cotización requerido.

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