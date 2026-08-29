Los mexicanos vuelven a Acapulco: las playas que crecen 11% en búsquedas y cuestan menos que otros destinos

Las búsquedas de alojamiento en Acapulco por parte de viajeros mexicanos crecieron 11% para este verano, y dos playas tradicionales del puerto concentran buena parte de ese regreso: Caleta y Caletilla. Pero, ¿cuáles son los motivos?

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¿Cuánto crecieron las búsquedas de Acapulco?

Booking.com informó el 11 de agosto de 2026 que los mexicanos buscaron 11% más alojamiento en Acapulco para las vacaciones de verano que en el mismo período del año anterior. Con esa cifra, el puerto quedó segundo entre los destinos de playa nacionales, apenas detrás de Huatulco (12%), y por encima de Mazatlán (5%) y Cozumel (4%). Los datos surgen de búsquedas hechas entre marzo y mayo para estadías del 15 de julio al 31 de agosto.

El interés se tradujo en ocupación real. Según la Secretaría de Turismo Municipal, el 14 de junio Acapulco registró 75.1% de ocupación hotelera, con 71% en la zona Tradicional. Para el 23 de agosto, la ocupación general había trepado a 85.3%, y el Acapulco Tradicional, a 76.6%.

¿Cómo son las playas Caleta y Caletilla y por qué están atrayendo a los turistas?

Ubicadas en el llamado Acapulco Tradicional o Náutico, las playas Caleta y Caletilla son dos arenales pequeños con perfil familiar. Su rasgo distintivo es el oleaje moderado: la Isla de La Roqueta, frente a ellas, funciona como barrera natural que atenúa las corrientes del océano.

Esa protección permite nadar con mayor tranquilidad y practicar snorkel, kayak o paddle board, según describe una guía turística del propio Ayuntamiento de Acapulco. Desde ambas playas salen lanchas de fondo de cristal hacia La Roqueta, con recorridos que suman buceo y avistamiento marino. La zona concentra además restaurantes especializados en pescados y mariscos. La Secretaría de Turismo las identifica como un destino orientado al turismo que busca recreación, tranquilidad y opciones de menor costo.

Los motivos por los que están atrayendo cada vez más turistas son varios y el precio podría ser un factor central. Turistas entrevistados por el gobierno municipal durante este verano señalaron que encontraron opciones para distintos presupuestos. Otros viajeros mencionaron el ambiente familiar, la gastronomía y el clima.

Otro elemento que juega a favor es la calidad del agua. Para el verano de 2026, la Cofepris clasificó a Caleta y Caletilla como aptas para uso recreativo dentro del monitoreo previo al período vacacional.

Cabe señalar que no existe una cifra pública que contabilice cuántas personas visitaron específicamente estas dos playas en 2026: lo que muestran los datos es el crecimiento de Acapulco como destino, del que sus playas más clásicas se están beneficiando

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