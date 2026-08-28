El balneario de Morelos con aguas termales a 27 grados donde este grupo de adultos mayores ingresa con descuento en septiembre 2026

Las aguas sulfurosas del Balneario Agua Hedionda, en Cuautla, Morelos, brotan del deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, con una temperatura constante de 27 grados, lo que atrae a visitantes de todas partes desde hace años. El balneario recibe a familias enteras los 365 días del año y ofrece un descuento especial a adultos mayores. Esto es lo que tienes que saber si planeas visitarlo en septiembre.

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¿Cuánto cuesta entrar a este balneario de Morelos y cuál es el descuento con credencial INAPAM?

Las personas de tercera edad que presenten credencial del INAPAM pagan $80 pesos de lunes a viernes y $100 pesos los sábados, domingos, días festivos, períodos vacacionales y Semana Santa. El mismo descuento aplica para niños con estatura menor a 1.20 metros y para personas con capacidades diferentes que presenten credencial de discapacidad.

En tanto, la tarifa general de adultos es de $100 pesos entre semana y $130 los fines de semana y días festivos.

El balneario ofrece además otras promociones, aunque conviene revisar las condiciones. Algunas de ellas son:

Jueves 2x1 todo el día : dos niños por $80 pesos o dos adultos por $100 pesos. No acumula con el descuento INAPAM.

: dos niños por $80 pesos o dos adultos por $100 pesos. No acumula con el descuento INAPAM. Promoción mañanera, de 7:00 a 9:00 de la mañana: $70 pesos, disponible solo de lunes a viernes.

A la entrada se suman servicios con costo aparte: vestidor individual ($50), vestidor familiar ($150, gratuito a partir de 10 entradas con mínimo 6 adultos), renta de mesa con 4 sillas ($150), tablones con 6 sillas ($250) y camastro ($100).

Los servicios de hidromasaje y sauna cuestan $400 pesos de lunes a viernes y $500 los fines de semana y días festivos, para dos personas y con entrada incluida. Las albercas privadas van de $300 a $400 pesos la hora según el tamaño.

¿Qué hay en el Balneario Agua Hedionda de Morelos y cuál es su historia?

El manantial de Agua Hedionda, en Morelos, se conoce y utiliza desde tiempos precolombinos: culturas como los teotihuacanos, chalcas, tlahuicas y aztecas ya visitaban el sitio por sus propiedades curativas, señala el balneario en su sitio web. Sus aguas brotan naturalmente del deshielo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, lo que les da una composición química particular. Estas aguas sulfurosas mantienen una temperatura constante de 27 grados y un flujo natural de más de 800 litros por segundo, y se les atribuyen propiedades terapéuticas para diversas afecciones, indica el establecimiento.

El Balneario Agua Hedionda aprovecha estas aguas y ofrece servicios adicionales como hidromasaje de 40 minutos para dos personas y sauna general de 20 minutos, ambos con entrada al balneario incluida. También cuenta con albercas privadas con capacidad para 15 personas, con contratación mínima de tres horas.

El lugar abre todos los días del año, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y se ubica en Av. Progreso S/N, colonia Otilio Montaño, Cuautla, Morelos. El teléfono de contacto y WhatsApp es 735 562 6170.

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