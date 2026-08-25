El balneario de Cuautla, Morelos, con agua de manantial del Popocatépetl a menos de 2 horas de CDMX: cuánto cuesta la entrada y cómo llegar

El Balneario Ejidal El Almeal, en Cuautla, Morelos, cuenta con albercas que se alimentan de agua 100% de manantial. El lugar se encuentra a unos 110 kilómetros de la Ciudad de México y tiene tres albercas a distintas temperaturas —una de ellas climatizada—, toboganes, juegos infantiles, amplias áreas verdes y servicio de camping.

La entrada cuesta $120 pesos para adultos y $80 pesos para niños. Esto es lo que tienes que saber sobre este balneario con agua manantial del Popocatépetl.

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¿Cómo son las albercas del Balneario Ejidal El Almeal y qué hacer en este destino de Morelos?

El establecimiento fue inaugurado en mayo de 1974, con aportaciones del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, y se ha consolidado como uno de los balnearios más importantes de Cuautla y de la región Oriente de Morelos.

El nombre del balneario tiene origen náhuatl y significa “lugar donde nace el agua”, algo que puede constatarse al recorrer el predio, donde en ciertas áreas el agua brota directamente de la tierra.

El principal atractivo del lugar es su agua: el balneario destaca que es 100% de manantial, proveniente de las faldas del volcán Popocatépetl, lo que explica su baja temperatura. Cuenta con tres albercas: una corrediza a 18° C, otra grande a 20° C y una climatizada a 28° C.

Además de sus albercas, dispone de toboganes, juegos para los más pequeños y amplias áreas verdes. También ofrece servicio de camping.

¿Cuánto cuesta entrar al balneario El Almeal y cómo llegar desde CDMX?

Según la información difundida por el propio balneario, la entrada general cuesta $120 pesos para adultos y $80 pesos para niños. Los menores de 3 años no pagan boleto, y desde los 3 y hasta los 8 años se cobra tarifa infantil.

El horario de atención es de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y la actividad de los toboganes comienza a las 12:00 del mediodía. El establecimiento acepta pago con tarjeta.

En materia de seguridad, el balneario informa que cuenta con paramédicos, ambulancia, salvavidas y médico en sus instalaciones.

El lugar se ubica en Cerrada Virginia Hernández S/N, colonia Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos. Según Google Maps, el trayecto en auto desde la Ciudad de México toma entre 1 hora 30 minutos y 2 horas 40 minutos (110 kilómetros), dependiendo del tráfico, por la Autopista del Sol/México 95D y la Autopista México-Cuautla/Tepoztlán-Cuautla/México 115D.

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