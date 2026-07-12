Jalisco: adultos mayores con credencial INAPAM tienen descuento en Farmacias Similares y en esta sucursal llega al 25%

Comprar medicamentos puede ser un gasto frecuente para muchos adultos mayores. Sin embargo, y en el caso de Jalisco, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite acceder a descuentos en farmacias, consultorios, ópticas y otros servicios de salud registrados en el directorio oficial.

En Farmacias Similares, el descuento puede llegar incluso a descuentos de hasta el 25% para un municipio en particular: Ahualulco de Mercado.

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¿En qué Farmacia Similares de Jalisco dan 25% de descuento?

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2026, esta sucursal, ubicada en la calle Emiliano Carranza #6, colonia Centro, se ofrece un descuento del 25% para todos los adultos mayores que presenten su credencial del INAPAM.

En el mismo directorio también aparecen otras Farmacias Similares de Jalisco con descuentos menores. Por ejemplo, se reporta una sucursal ubicada en Obregón #15-B, colonia Centro, donde el beneficio es de 10%.

¿Cómo hacer válido el descuento con credencial INAPAM?

Para recibir el beneficio, el adulto mayor debe presentar su credencial INAPAM vigente al momento de pagar. El descuento no se aplica de forma automática si la tarjeta no se muestra antes de cerrar la compra.

Antes de pagar, revisa:

La sucursal participe en el programa

La credencial INAPAM esté vigente y legible

Qué porcentaje aplica en esa farmacia

Si el descuento es sobre medicamentos o productos específicos

Que el beneficio aparezca reflejado antes de pagar

Si el establecimiento no aparece en el directorio o el personal no reconoce el convenio, se recomienda confirmar la información en los canales oficiales del INAPAM antes de hacer la compra.

¿Dónde consultar el directorio oficial del INAPAM?

Dentro del mismo Directorio de Beneficios, los adultos mayores pueden buscar descuentos por entidad, municipio y rubro, como:

salud

alimentación

transporte

vestido

hogar

educación

recreación

servicios legales

El apartado de salud incluye otros establecimientos como:

farmacias

consultorios médicos

laboratorios

clínicas

ópticas

servicios dentales

hospitales

servicios de rehabilitación

Además de Farmacias Similares, el directorio del INAPAM registra otras farmacias de Jalisco con descuento para adultos mayores. Entre los ejemplos aparecen:

Farmacia Blanca, en Ahualulco de Mercado, con 5%

Farmacia El Botiquín, en Ameca, con 30%

Farmacia Janette y Farmacia Plaza, en Cañadas de Obregón, con descuentos de 10% a 50%

Farma Pronto, en San Gabriel, con 25%.

Los porcentajes cambian según el establecimiento, por lo que antes de acudir se recomienda revisar el directorio oficial y preguntar en mostrador si el convenio sigue vigente.

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