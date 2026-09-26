Huracán Polo: ¿Dónde están los 14 refugios en La Paz ante su llegada a BCS?

El huracán polo sigue avanzando por el pacífico y, mientras cambia, en Baja California Sur ya comenzaron a preparar todo para recibirlo.

En La Paz, las autoridades mantienen listos refugios temporales en comunidades rurales, pensados para recibir a personas que pudieran encontrarse en zonas de riesgo ante las condiciones que genere el ciclón.

Y no es la única medida preventiva, también hay un operativo de la Secretaría de Marina y los refugios están disponibles en distintos municipios del estado.

¿Dónde están los albergues y qué está haciendo el estado ante la llegada de Polo? Aquí en adn noticias te contamos.

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🌀#CentralDeHuracanes🌊 Mientras en Jalisco comerciantes y turistas comienzan a retomar sus actividades tras el fuerte oleaje, en Loreto, Baja California Sur, los negocios ya protegen sus ventanas ante la posible llegada de Polo



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¿Cuántos refugios hay en La Paz por el huracán Polo?

El ayuntamiento de La Paz mantiene preparados 14 refugios temporales distribuidos entre ocho delegaciones y subdelegaciones rurales del municipio.

Estos espacios funcionarán como primera opción de resguardo para las familias que necesitan salir de las zonas consideradas de riesgo o que requieran protección entre la efectos del huracán Polo.

Los refugios se encuentran en instalaciones como escuelas primarias, telesecundarias y edificios públicos, y su apertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Las autoridades municipales señalaron que la población puede consultar el estado de estos espacios en tiempo real mediante la App La Paz y el sitio oficial del Ayuntamiento, donde aparecen identificados mediante colores según su situación.

¿Dónde están los 14 refugios temporales de La Paz?

Los espacios están distribuidos en diferentes comunidades rurales del municipio:

Delegación Los Dolores

• Las Pocitas: Telesecundaria #5.

• Puerto Chale: edificio de la Subdelegación Municipal.

• Santa Rita: Primaria Lázaro Cárdenas.

Delegación El Carrizal

• El Carrizal: Primaria Netzahualcóyotl.

• Melitón Albáñez: Primaria 8 de Octubre.

• La Matanza: Telesecundaria Jesús Piñuelas Cota.

Delegación Los Planes

• San Juan de Los Planes: Secundaria Técnica #8.

Delegación El Sargento

• El Sargento: Telesecundaria #10.

Delegación San Antonio

• San Antonio: Primaria Enrique C. Rébsamen.

• El Rosario: Primaria Juan H. Mendoza.

Delegación Los Barriles

• Los Barriles: edificio de la Delegación.

• El Cardonal: Primaria Benito Juárez.

Delegación Todos Santos

• Todos Santos: Casa del Estudiante.

Delegación El Pescadero

• El Pescadero: Primaria Emiliano Zapata.

Por ahora, estos espacios se encuentran alistados y bajo vigilancia, por lo que no significa que todos estén abiertos al mismo tiempo.

¿Cómo saber si un refugio de La Paz está abierto?

La población puede consultar el estado de los refugios mediante los canales oficiales del Ayuntamiento de La Paz.

El sistema utiliza un código de colores para indicar la situación de cada inmueble:

• Verde: refugio abierto.

• Naranja: permanece bajo vigilancia y existe posibilidad de apertura.

• Rojo: refugio cerrado.

La recomendación para quienes se encuentren en comunidades vulnerables es mantenerse pendientes de las indicaciones de Protección Civil y no esperar hasta el último momento para trasladarse si las autoridades ordenan evacuar.

Esta tarde #Polo se mantiene como #Huracán categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Detalles, en el gif pic.twitter.com/DHlV6u25Tv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2026

¿Cuántos refugios hay en Baja California Sur por el huracán Polo?

La preparación no se limita al municipio de La Paz, ya que en todo Baja California Sur se contemplan 169 refugios temporales, distribuidos entre los cinco municipios del estado, con capacidad estimada para recibir a más de 33 mil personas.

La infraestructura está destinada a atender a la población que pudiera necesitar resguardo ante las lluvias, vientos, oleaje u otras condiciones asociadas con el huracán Polo.

La disponibilidad de cada espacio dependerá de la evolución del ciclón y de las decisiones de las autoridades de Protección Civil.

¿Qué está haciendo Marina ante el huracán Polo?

La Secretaría de Marina mantiene activo el Plan Marina en Fase de Prevención ante la presencia de Polo y tiene personal, vehículos, embarcaciones y equipo preparado para responder ante una posible emergencia.

La estrategia contempla acciones de prevención, auxilio y atención a la población en diferentes estados del litoral del Pacífico.

En la zona que comprende Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, la Cuarta Región Naval cuenta con 3 mil 503 elementos navales, además de integrantes de la Brigada de Respuesta a Emergencias, vehículos, buques, embarcaciones, plantas potabilizadoras, cocinas móviles y maquinaria pesada.

Además, las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones marítimas; en Baja California Sur ya se han establecido restricciones a la navegación en distintos puertos como medida preventiva ante el oleaje y los efectos asociados al ciclón.

¿Cuándo impactará el huracán Polo en Baja California Sur?

El pronóstico más reciente apunta a que el huracán Polo se mantiene en categoría 4 y podría acercarse o impactar Baja California Sur el lunes 28 de septiembre.

El SMN prevé que el sistema llegue debilitado respecto a la intensidad que ha alcanzado durante los últimos días, aunque todavía podría conservar fuerza de huracán al acercarse a la entidad.

Además, la trayectoria contempla que posteriormente el sistema continúe hacia Sonora, por lo que las autoridades mantienen vigilancia en ambos estados.

Eso sí, la trayectoria y la intensidad todavía pueden cambiar, por lo que las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y no confiarse únicamente en un pronóstico publicado con varias horas de anticipación.

Los 14 refugios temporales en La Paz ya están listos en caso de ser necesarios, porque, aunque el huracán Polo siga cambiando de planes, con los ciclones hay una regla que no cambia: mejor prepararse antes de que el viento y la lluvia decidan por nosotros.

🌀 Ante la presencia del #Huracán #Polo, consulta fuentes oficiales y mantente pendiente de las actualizaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/3rP26Bxy6R — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 27, 2026

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