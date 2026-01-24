Esto es lo que sí o sí tienes que hacer en Oaxaca, según recomienda famosa influencer de viajes

Oaxaca es uno de los destinos más atractivos de México para viajeros nacionales e internacionales, y ahora suma una nueva recomendación. La influencer Ariadna Rufrancos, conocida en redes como Yo soy viajera, publicó un video en el que resume las experiencias que, a su criterio, nadie debería perderse durante una visita al estado. Este recorrido combina arqueología, tradición, barrios históricos y maravillas naturales.

Patrimonio histórico y cultural que define a Oaxaca

Uno de los primeros puntos que destaca la influencer es la zona arqueológica de Monte Albán, considerada una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Ubicada sobre una elevación con vistas al valle, este sitio permite comprender el desarrollo político y social de las civilizaciones que habitaron la región.

Otro imperdible es el Centro Cultural de Santo Domingo, un museo que sorprende tanto por su contenido como por su arquitectura. El antiguo convento se convirtió en uno de los espacios culturales más relevantes del estado y ofrece una mirada profunda a la historia y la identidad oaxaqueña.

Mercados, sabores y barrios con identidad propia

Para Ariadna Rufrancos, conocer Oaxaca también implica recorrer sus mercados y probar su cocina tradicional, reconocida a nivel internacional. En este punto, la influencer recomienda no pasar por alto sabores y bebidas emblemáticas del estado:

Tejate

Mezcal

Tlayudas

Molito

A esta experiencia gastronómica se suman los barrios de Jalatlaco y Xochimilco, famosos por sus calles llenas de color, su oferta de restaurantes y sus tiendas locales, ideales para caminar sin prisa y conocer la vida cotidiana de la ciudad.

Maravillas naturales que completan el viaje a Oaxaca

La lista continúa con dos visitas fuera del centro urbano. Por un lado, Santa María del Tule, donde se encuentra el árbol más grande del país, con más de dos mil años de antigüedad, una referencia natural única en México.

Por otro, las cascadas petrificadas de Hierve el Agua, una formación natural que destaca por sus paisajes y por la vista panorámica del entorno. Para la influencer, este sitio representa uno de los escenarios más impactantes de Oaxaca y una parada obligada para quienes buscan naturaleza y fotografía.

