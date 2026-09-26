Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, sale del Altiplano para continuar su proceso en casa

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, dejó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, para continuar su proceso bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria en Ensenada.

Ruffo Appel salió acompañado de dos camionetas de la Guardia Nacional la tarde de este sábado 26 de septiembre, luego de un cambio en las condiciones de su proceso. Su salida de las instalaciones se dio luego de que fuera sometido a exámenes médicos.

#almoloyadejuarez #Noticias || 🚨 Ernesto Ruffo abandonó el CEFERESO No.1 en #AlmoloyaDeJuárez luego de que un juez le concediera la #prisión domiciliaria. El ex gobernador de Baja California partió a Ensenada, en donde cumplirá con la nueva medida cautelar.

Asi fue su salida 👇🏼… pic.twitter.com/J9RwBrfQPC — TV Azteca Edomex (@AztecaEdoMex) September 27, 2026

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¿Ernesto Ruffo un chivo expiatorio?

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, señaló en entrevista para adn Noticias que su padre era un “chivo expiatorio”, pues siempre ha tenido un carácter ‘entero’.

Aseguró que ninguna instancia le quiso dar información sobre su padre y si se estaban respetando sus derechos humanos.

¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?

El exgobernador está acusado de delitos de robo de hidrocarburos y ser presunto líder de una organización dedicada al huachicol fiscal ferroviario.

Fue detenido en julio después de que no reportara ni tampoco pagara la totalidad de los impuestos por los hidrocarburos importados.

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