Quintana Roo: Chetumal ya tiene nueva tarifa de transporte y se aplica a estas 10 rutas

El transporte público de Chetumal cambió de precio esta semana y miles de usuarios ya lo notan en sus traslados diarios. La nueva tarifa de transporte en Chetumal aplica a solo 10 rutas, entró en vigor el pasado 23 de septiembre y quedó fijada en 15 pesos por viaje, de acuerdo con el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo.

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¿A qué rutas de Chetumal aplica la nueva tarifa de transporte?

El ajuste fue determinado por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imovegroo) no cubre todo el transporte de la ciudad, sino un grupo específico de circuitos que forman parte del sistema integrado. Estas son las 10 rutas de Chetumal con la nueva tarifa:

Insurgentes

UQROO

4 de Marzo

Calderitas

Calzada Veracruz

Caribe

Nápoles

Payo Obispo

Sian Ka’an

Universidad

Las autoridades explican que el monto se calculó con base en un estudio técnico que arrojó una tarifa de $13.91 pesos por pasajero, aunque la tarifa general de referencia quedó establecida en $15 pesos para garantizar la operación del sistema.

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¿Por qué cambió la tarifa y quién queda exento?

El Sistema Integrado de Transporte de Quintana Roo proyecta alrededor de 33,718 usuarios diarios y requiere de al menos 66 unidades para operar de manera regular en la ciudad. El ajuste busca sostener ese nivel de operación frente al costo de combustible, mantenimiento y personal.

El Imoveqroo aplica también tarifas sociales con descuento para grupos prioritarios, según lo establecido en el estudio que sustenta el nuevo esquema de precios. El instituto no descartó ajustes adicionales en otras rutas del estado conforme avance la actualización del sistema integrado de transporte.

La recomendación para los usuarios de Chetumal es verificar si su ruta habitual está entre las 10 que ya aplican la nueva tarifa, para evitar sorpresas al momento de abordar.

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