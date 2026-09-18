Es oficial por la SICT de Querétaro: las obras en la carretera federal 57 terminarán este día de septiembre 2026 y hasta entonces habrá dos carriles abiertos

Habitantes de El Mirador, Residencial del Parque y del corredor Constituyentes, en Querétaro, solicitaron información puntual sobre el avance de los trabajos que se ejecutan en la carretera federal 57, luego de meses de afectaciones a la movilidad de la zona.

El Secretario de Gobierno Estatal, Eric Gudiño Torres, explicó que la inquietud llegó formalmente el viernes pasado y que, a partir de ese reporte, el subsecretario Gerardo González notificó al delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Carlos García, la necesidad de atender directamente a los vecinos afectados, determinando que antes de que finalice septiembre abrirá la vía completa.

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¿Cuándo concluyen las obras de la carretera federal 57 según la SICT?

Eric Gudiño recordó que, en reuniones previas relacionadas con el proyecto del tren México-Querétaro, en las que también participó la SICT, el delegado federal ya había informado una fecha límite concreta para los trabajos. Según esa versión, los trabajos en la carretera federal 57 deben quedar concluidos el próximo miércoles 30 de septiembre, plazo que ahora se reafirma públicamente ante la presión de los vecinos afectados.

Esa fecha se convierte en la referencia oficial que el Gobierno estatal exige respetar, luego de que la falta de comunicación directa generó desconfianza entre los residentes de las colonias cercanas al corredor. La ausencia del delegado federal en la reunión pactada evidenció, según los propios vecinos, un vacío de información sobre el cronograma real de la obra.

El compromiso reiterado busca además evitar que el plazo se extienda sin nueva notificación a la ciudadanía, un riesgo que preocupa particularmente a quienes usan la vialidad a diario para trasladarse entre municipios. La instancia estatal insiste en que corresponde a la dependencia federal informar cualquier ajuste al calendario ya anunciado.

Dos carriles seguirán abiertos en la carretera 57 mientras concluye la obra federal. (Foto: envato)

Mientras se cumple el plazo, el Gobierno de Querétaro mantiene comunicación con la delegación de la SICT para dar seguimiento al avance real de los trabajos y evitar que la fecha comprometida quede solo como un anuncio sin respaldo en obra.

¿Qué medidas de movilidad aplican mientras concluyen los trabajos en la 57?

Además de exigir el cumplimiento del plazo, el Gobierno estatal solicitó formalmente que se mantengan dos carriles abiertos en la carretera 57 durante todo el periodo que dure la intervención, con el fin de no interrumpir por completo el flujo vehicular en la zona.

Esta condición busca atender la demanda diaria de automovilistas que se trasladan de San Juan del Río hacia la capital queretana, un trayecto que concentra buena parte del tránsito laboral y comercial de la región. La medida no elimina las afectaciones, pero evita un cierre total que agravaría los tiempos de traslado.

Los vecinos de El Mirador, Residencial del Parque y el corredor Constituyentes, en Querétaro y El Marqués, son quienes reportan el mayor impacto directo por la cercanía de sus viviendas al tramo en obra. Para ellos, la garantía de los dos carriles representa la única condición inmediata mientras se define el cierre definitivo del proyecto.

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