Es oficial en Querétaro: el municipio en el que rehabilitarán 20 caminos en mal estado por las obras en la carretera 57

El paso constante de transporte pesado desviado por las obras en la carretera federal 57 terminó por dañar severamente las vialidades alternas del municipio de El Marqués. Ante esta situación, el gobierno estatal confirma la rehabilitación de caminos en El Marqués, un plan que también contempla la reparación de la histórica Cuesta China, afectada por el intenso tránsito de tráileres.

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que estos trabajos forman parte de los acuerdos alcanzados entre autoridades federales y vecinos afectados por las condiciones de las vialidades. El funcionario señaló: “Calles que han sido maltratadas por el desvío de los tráileres, al menos de El Marqués 20″, y confirmó que la antigua Cuesta China también entra al programa de rehabilitación.

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¿Qué caminos de El Marqués serán rehabilitados por los daños de la carretera 57?

De acuerdo con la información oficial, al menos veinte caminos municipales presentan daños estructurales por el paso de vehículos pesados desviados de la carretera 57. Entre las vías afectadas destaca la antigua Cuesta China, un tramo histórico que ahora exige trabajos de rehabilitación inmediata.

Como medida paralela para reducir las afectaciones a la movilidad, las autoridades habilitaron al menos dos carriles en dirección a Querétaro mientras continúan las labores sobre la carretera federal. El secretario de Gobierno explicó que la decisión busca equilibrar el tránsito de la zona metropolitana sin detener las obras principales.

Los trabajos sobre la carretera federal 57 tienen como fecha límite el 30 de septiembre para su conclusión oficial, aunque esto no representa la apertura inmediata de todos los tramos. Las autoridades explican que el concreto requiere quince días de fraguado antes de permitir el paso vehicular seguro.

Mientras se cumple el calendario, el gobierno estatal mantiene coordinación permanente con dependencias federales para dar seguimiento a las vialidades intervenidas y a las rutas alternas utilizadas por los vecinos.

¿Cómo afecta a los automovilistas la reparación de Cuesta China y los caminos de El Marqués?

Los conductores que transitan a diario por El Marqués enfrentan mayores tiempos de traslado mientras se ejecutan los trabajos de bacheo y repavimentación. Se recomienda consultar rutas alternas antes de salir de casa y evitar las horas de mayor tránsito en los tramos intervenidos.

La coordinación entre CAPUFE, SICT y el gobierno estatal busca reducir el riesgo de accidentes viales derivado del tránsito de tráileres por calles que no fueron diseñadas para carga pesada. Los vecinos de las comunidades afectadas exigieron celeridad en los trabajos tras meses de quejas por el deterioro de las vialidades.

Una vez concluida la etapa de fraguado, las autoridades prevén normalizar la circulación en la carretera 57 y liberar gradualmente los caminos municipales rehabilitados. El objetivo es evitar nuevos daños por el tránsito pesado una vez reabierta la vialidad principal.

Si circulas por El Marqués o planeas usar la carretera 57 en las próximas semanas, contempla tiempo extra de traslado y mantente atento a las actualizaciones oficiales sobre la reapertura de los tramos.

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