Suspenden clases este jueves por huracán Polo: estas regiones de Guerrero no tendrán escuela

Las condiciones meteorológicas provocadas por el huracán Polo ya generaron nuevas medidas en Guerrero y este jueves habrá cambios para la comunidad escolar.

Las autoridades llamaron a extremar precauciones ante los efectos que mantiene el fenómeno en distintas zonas del estado; en adn noticias te contamos qué escuelas tendrán suspensión de clases este jueves 24 de septiembre y qué regiones están contempladas.

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#Actualización #Oficial



⚠️ Comunicado⚠️



Suspensión de clases en las regiones Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra, Montaña (Alta y Baja).



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¿Dónde suspenden clases este jueves 24 de septiembre?

La Secretaría de Educación Guerrero confirmó la suspensión de clases para este jueves 24 de septiembre ante las condiciones provocadas por el huracán Polo.

La suspensión aplica para las escuelas públicas y privadas de las regiones:

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Sierra

Montaña (alta y baja)

La medida contempla las actividades escolares de este jueves, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del huracán Polo.

🌀#Polo se ha intensificado rápidamente y ahora es un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.



Mantente al tanto de su evolución y sigue la información emitida por fuentes oficiales y confiables. pic.twitter.com/yoEIKQY7ju — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2026

¿Cuáles son las condiciones actuales del huracán Polo en la costa?

Aunque el huracán Polo comenzó a alejarse de Guerrero, sus efectos todavía se mantienen en la costa, principalmente con lluvias y oleaje elevado.

Protección Civil de Guerrero informó que el fenómeno se desplaza hacia el oeste y que las condiciones marítimas continuarán cambiando durante las próximas horas.

En el litoral guerrerense se mantiene oleaje de entre 4 y 5 metros, mientras que para el jueves se prevé una disminución de las lluvias, aunque las autoridades pidieron no bajar la guardia.

¿Dónde está el huracán Polo hoy 23 de septiembre?

De acuerdo con el último reporte disponible del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido este miércoles, el huracán Polo categoría 5 se localiza en el océano Pacífico, aproximadamente a 240 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 420 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema se desplaza hacia el noroeste a 11 km/h, con vientos sostenidos de 230 km/h y rachas de hasta 280 km/h. Aunque su centro permanece mar adentro, sus bandas de lluvia continúan afectando zonas de la costa mexicana.

Así que, si estás en alguna de las zonas que siguen bajo los efectos del huracán Polo, toca mantener el radar prendido y estar atentos a los avisos oficiales, porque las condiciones pueden cambiar rápido; mientras el sistema continúa su trayectoria por el Pacífico, en adn noticias te mantendremos al tanto sobre este fenómeno natural.

El #Huracán #Polo volvió alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.



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