El servicio de Uber dirigido a adolescentes de entre 13 y 17 años, Uber Teens, incorporó una nueva función que permite a los padres vinculados a la cuenta ver en tiempo real lo que ocurre dentro del vehículo durante determinados viajes.

La herramienta comenzó a habilitarse en México esta semana y está disponible en las ciudades del país donde opera la aplicación.

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¿Cómo puedo ver el video de un viaje en Uber Teens?

Una vez que el adolescente tiene vinculada su cuenta de Uber Teens, el adulto responsable puede recibir información sobre sus viajes y, cuando las condiciones técnicas lo permiten, una notificación para acceder a la transmisión en vivo.

El video es capturado con la cámara del teléfono del conductor y muestra el interior del automóvil mientras el recorrido está activo.

La transmisión termina cuando finaliza el viaje y el acceso está limitado al tutor vinculado con la cuenta del adolescente.

Sin embargo, hay una precisión importante: el video no estará disponible necesariamente en todos los viajes. Uber señala que depende de las condiciones del dispositivo del conductor y de que la función de grabación esté disponible.

Por ello, los padres no pueden seleccionar previamente que el conductor que recogerá a su hijo tenga obligatoriamente habilitada la transmisión.

Otras funciones de seguridad de Uber Teens

Además de esta nueva herramienta, Uber Teens cuenta con otras medidas de seguridad, las cuales se activan de forma automática:

Código PIN : para iniciar el viaje con los números correctos

: para iniciar el viaje con los números correctos RideCheck : detecta paradas inesperadas, desvíos o viajes terminados antes del destino asignado

: detecta paradas inesperadas, desvíos o viajes terminados antes del destino asignado Seguimiento en vivo : revisar en dónde está el auto en tiempo real

: revisar en dónde está el auto en tiempo real Chat compartido : el conductor, tu hijo/a y tú pueden comunicarse durante el trayecto

: el conductor, tu hijo/a y tú pueden comunicarse durante el trayecto Botón de emergencia: disponible para el adolescente y el padre de familia

Además de la grabación de audio, aunque esa debe ser activada por tu hijo. Por lo que ahora, Uber Teens cuenta con más medidas para monitorear los viajes.

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