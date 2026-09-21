Estos son los puntos fijos donde puedes dejar tu basura en Toluca: horarios y días de operación

Si necesitas sacar la basura durante el fin de semana, Toluca cuenta con puntos fijos de recolección donde puedes llevar tus residuos en lugar de dejarlos en la calle o esperar al siguiente paso del camión.

El Ayuntamiento reportó que, hasta mayo de 2026, había 28 puntos fijos y 300 rutas de recolección en el municipio. Además, cuenta con un mapa oficial que permite ubicar estos sitios en las distintas zonas de Toluca.

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¿Qué días y a qué hora funcionan los puntos fijos de basura en Toluca?

El último listado detallado publicado por el Ayuntamiento establece que estos espacios funcionan los sábados y domingos, de 8:00 a 15:00 horas.

La idea es ofrecer una alternativa, especialmente a quienes no pueden entregar sus residuos cuando pasa el camión entre semana.

Entre las ubicaciones publicadas se encuentran:

La Maquinita: Isidro Fabela y Diego Rivera, colonia Los Ángeles

Isidro Fabela y Diego Rivera, colonia Los Ángeles Mercado Morelos: Venustiano Carranza esquina José Luis Álamo

Venustiano Carranza esquina José Luis Álamo Tres Caminos: Río Papaloapan esquina Isidro Fabela, Santa Cruz Atzcapotzaltongo

Río Papaloapan esquina Isidro Fabela, Santa Cruz Atzcapotzaltongo Los Sauces: Paseo de los Eucaliptos esquina Paseo de los Abetos

Paseo de los Eucaliptos esquina Paseo de los Abetos Hacienda del Valle II: Circuito de la Hacienda Escondida, glorieta de Bosques de Cantabria

Circuito de la Hacienda Escondida, glorieta de Bosques de Cantabria Colonia Del Parque: General Julio Pardiñas, frente al Parque 18 de Marzo

General Julio Pardiñas, frente al Parque 18 de Marzo Salvador Sánchez Colín: Laura Méndez de Cuenca y Joaquín Arcadio Pagaza

Laura Méndez de Cuenca y Joaquín Arcadio Pagaza Vicente Guerrero: entre Eulalia Peñaloza y Dr. Juan Rodríguez

entre Eulalia Peñaloza y Dr. Juan Rodríguez Ciudad Universitaria: José María Morelos y Fray Bernardino de Sahagún, San Bernardino

José María Morelos y Fray Bernardino de Sahagún, San Bernardino Independencia: Ruta de la Independencia esquina Valladolid

Ruta de la Independencia esquina Valladolid San Jorge: Filiberto Navas esquina Privada Juan Escutia, San Mateo Oxtotitlán

Filiberto Navas esquina Privada Juan Escutia, San Mateo Oxtotitlán San Buenaventura: Alpinismo esquina Venustiano Carranza

Alpinismo esquina Venustiano Carranza Colonia Sánchez: Sebastián Lerdo de Tejada y El Oro, Parque Sor Juana Inés de la Cruz

Sebastián Lerdo de Tejada y El Oro, Parque Sor Juana Inés de la Cruz Francisco Murguía: avenida Juárez esquina Francisco Murguía

avenida Juárez esquina Francisco Murguía Rancho La Mora: Circuito Adolfo López Mateos

Circuito Adolfo López Mateos Seminario: General Álvaro Obregón esquina Laguna La Gavia

General Álvaro Obregón esquina Laguna La Gavia Capultitlán: Calzada al Pacífico esquina Paseo Colón

Calzada al Pacífico esquina Paseo Colón Bosques de Colón: avenida Jesús Carranza esquina Bosques de Flamboyanes

avenida Jesús Carranza esquina Bosques de Flamboyanes Cacalomacán: Calzada al Pacífico esquina Calle Corredores

Calzada al Pacífico esquina Calle Corredores Geovillas de la Independencia: Fuente Geovani s/n

Fuente Geovani s/n Real de San Pablo: Calle Real de San Pablo s/n

Calle Real de San Pablo s/n San Lorenzo Tepaltitlán: Morelia esquina Francisco I. Madero

¿Hay multa por dejar basura en la calle en Toluca?

Usar un punto fijo no es lo mismo que dejar las bolsas en cualquier esquina. El Gobierno de Toluca recordó en mayo de 2026 que tirar residuos en la vía pública es una falta administrativa que puede alcanzar una multa de $5,866, además de un arresto de 24 a 72 horas.

Ante esto, si el horario del camión recolector no te funciona, puedes recurrir a alguna de las 300 rutas municipales o llevar los residuos a uno de los puntos habilitados.

Al momento de entregarlos, el Ayuntamiento también pide que lleguen correctamente separados desde casa:

Orgánicos: restos de comida, cáscaras, huesos, hierba y otros residuos similares

restos de comida, cáscaras, huesos, hierba y otros residuos similares Inorgánicos reciclables: papel, cartón, vidrio, plásticos, latas, botellas de PET y envases de tetrapak

papel, cartón, vidrio, plásticos, latas, botellas de PET y envases de tetrapak Inorgánicos no reciclables: unicel, vidrios de ventanas, focos, cerámica, telas, cuero y zapatos

unicel, vidrios de ventanas, focos, cerámica, telas, cuero y zapatos Sanitarios: cubrebocas, pañales, papel higiénico, toallas sanitarias y material de curación

Durante 2026, Toluca superó las 650 toneladas de residuos recolectados al día, frente a 411 toneladas al inicio de 2025. Ante este volumen, el Ayuntamiento insiste en separar la basura desde casa para facilitar su aprovechamiento y mejorar su manejo.

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