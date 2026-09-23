Últimos días de campaña antirrábica en Edomex para vacunar gratis a perros y gatos: estas son las sedes

Si todavía no llevas a tu perro o gato a vacunar contra la rabia, esta semana es una buena oportunidad para hacerlo sin costo. En el Estado de México se lleva a cabo la Semana de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026, con módulos distribuidos en los 125 municipios del Edomex.
La jornada comenzó el 20 de septiembre y terminará el sábado 26, por lo que todavía quedan varios días para acudir con tu mascota. La campaña contempla más de 1.1 millones de dosis gratuitas y mil 468 puestos de vacunación en la entidad.
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¿Dónde puedo vacunar gratis a mi perro o gato en Edomex?
Los módulos se instalaron en centros de salud y distintos espacios públicos de los municipios mexiquenses. Las fechas y horarios cambian según cada sede, por lo que es importante revisar el punto más cercano antes de acudir.
Entre las opciones disponibles se encuentran las siguientes:
Chalco
- Emiliano Zapata: Felipe Ángeles, esquina Aquiles Serdán, Unidad de Salud IMSS-Bienestar. Del 21 al 25 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
- Jardines de Chalco: Cristantemo, Unidad de Salud IMSS-Bienestar. Del 21 al 25 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
Ecatepec
- Adolfo Ruiz Cortines: Centro de Salud IMSS-Bienestar “Ruiz Cortines”. Del 21 al 25 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas.
- Alfredo del Mazo: Centro de Salud IMSS-Bienestar “José María Morelos y Pavón”. 20 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas.
- Ampliación Tulpetlac: Centro de Salud IMSS-Bienestar “Ampliación Tulpetlac”. 20 y 26 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas.
- Chamiza: Centro de Salud IMSS-Bienestar “Chamizal”. Del 21 al 23 de septiembre, de 09:00 a 14:00 horas.
Ixtapaluca
- Citlalmina: Circuito Citlal, en el parque. 22 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
- Cuatro Vientos: C. Granizo y Viento. 21 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
- Cuatro Vientos: Boulevard del Viento, frente a Chedraui. 24 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
- San Francisco Acuautla: Camino hacia La Virgen, Unidad de Salud IMSS-Bienestar. 23 y 24 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
Naucalpan
- 10 de Abril: Municipio Libres s/n, entre primaria y jardín de niños. 20 y 21 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
- 4 Caballerías: Callejón Ignacio Allende. Del 20 al 26 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
- Ahizotla: Isidro Fabela, esquina Campos Mena. 20 y 26 de septiembre, de 10:30 a 13:30 horas.
- Barrio La Viga: La Viga. Del 21 al 25 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
Nezahualcóyotl
- Centro de Salud Aurora: C. México Lindo s/n, entre Madrugada y Mañanitas, colonia Benito Juárez. Del 20 al 26 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
- Centro de Salud Benito Juárez: Circuito Rey Neza s/n, colonia Benito Juárez. Del 20 al 26 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
- Centro de Salud Ciudad Lago: Av. Aeropuerto No. 3, esquina Canal de Sales, colonia Ciudad Lago. Del 20 al 26 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
- Centro de Salud El Sol: Calle 35 s/n, esquina 3A., colonia El Sol. Del 20 al 26 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
Texcoco
- Centro: Av. Nezahualcóyotl No. 110, colonia Centro. Del 20 al 25 de septiembre, de 09:00 a 13:00 horas.
Recomendaciones para aprovechar la campaña
La recomendación es llevar a las mascotas aseadas al módulo correspondiente y consultar previamente los horarios de cada sede, ya que no todos los puntos trabajan durante los mismos días.
La vacunación antirrábica forma parte de las acciones de salud pública para mantener interrumpida la transmisión de la rabia de perros a personas. De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Salud estatal, entre septiembre de 2023 y julio de 2026 se aplicaron más de 10.1 millones de vacunas antirrábicas en el Estado de México.
Consulta todas las sedes de vacunación antirrábica en Edomex
El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) mantiene un directorio con los puestos de vacunación antirrábica, organizado por municipio y localidad.
Antes de salir de casa, conviene consultar ese listado para localizar la sede más cercana y revisar fecha y horario, especialmente porque algunos módulos solo funcionan durante uno o dos días.
La Secretaría de Salud del Estado de México también reportó el teléfono 722 226 2500, extensión 64670, para resolver dudas relacionadas con la jornada.
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