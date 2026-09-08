Toluca inicia un nuevo sistema de recolección de basura en 200 casas de esta colonia: así funcionará

El Ayuntamiento de Toluca puso en marcha un programa piloto para separar y recolectar residuos orgánicos en 200 viviendas de la colonia Morelos, como parte de una estrategia que busca reducir la cantidad de basura que termina en los vertederos y aprovechar los desechos para producir composta. El proyecto se denomina Compostemos Toluca y forma parte del programa Colonias Inteligentes del Bienestar.

Aunque se trata de un nuevo esquema de recolección, el servicio habitual de basura no será sustituido. El camión continuará realizando su recorrido normal por la colonia, mientras que los residuos orgánicos de las familias participantes serán recogidos de manera separada.

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Así funcionará el nuevo sistema de recolección

Según lo divulgado por autoridades de la capital mexiquense, las 200 familias que participan en esta primera etapa recibieron botes composteros para separar durante la semana sus residuos orgánicos, principalmente restos de comida cruda.

Posteriormente, un vehículo especial pasará por los domicilios para recoger exclusivamente este tipo de desechos.

El esquema contempla, inicialmente, una recolección cada viernes. El Ayuntamiento estableció dos rutas con horarios aproximados de 9:30 y 10:20 horas, aunque la frecuencia podría modificarse conforme avance la prueba piloto.

El proceso funciona de la siguiente manera:

Las familias separan los residuos orgánicos durante la semana Los depositan en los botes composteros que recibieron para el programa Un vehículo especial los recoge cada viernes en la colonia Morelos Los residuos son procesados para producir composta, que posteriormente puede utilizarse para enriquecer el suelo y abonar áreas verdes

♻️ Toluca inicia “Compostemos Toluca” en 200 hogares de la colonia Morelos para separar residuos orgánicos y producir composta. #Toluca pic.twitter.com/NyuMGtMB7R — Sinergia TV (@sinergiatvmx) September 4, 2026

¿Qué se busca con esta estrategia?

Uno de los objetivos de la prueba es obtener información sobre la cantidad de residuos que genera cada hogar. Con esos datos, el gobierno municipal determinará si es necesario modificar la frecuencia de las rutas o ajustar el funcionamiento del programa.

El Ayuntamiento informó que el proyecto inició formalmente el 4 de septiembre y que, por ahora, la recolección diferenciada se limita a residuos orgánicos. La intención es aprovechar estos materiales en lugar de enviarlos junto con el resto de la basura a los sitios de disposición final.

La prueba en la colonia Morelos también servirá para evaluar si este modelo puede ampliarse posteriormente a otras zonas de Toluca. En otro comunicado, el gobierno municipal señaló que busca sentar las bases de un sistema de separación de residuos orgánicos que permita transformar estos desechos en composta para mejorar áreas verdes y suelos.

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