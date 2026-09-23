Apagón CFE de nueve horas hoy jueves 23 de septiembre; estados afectados

Habrá un nuevo corte de luz en México este jueves 24 de septiembre de 2026. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, debido a trabajos de mantenimiento, varias colonias y comunidades se quedarán sin suministro.

Los apagones masivos de hoy afectarán a dos estados de México por nueve y siete horas, respectivamente.

El corte de luz será prolongado, por lo que la CFE pidió a los habitantes tomar precauciones para tener las menores afectaciones posibles.

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¿Dónde hay corte de luz en México hoy?

Tanto habitantes de Tamaulipas como de Nuevo León se verán afectados por el apagón masivo.

El objetivo es cumplir con los trabajos de mantenimiento en la red eléctrica con para mejorar la calidad del servicio de luz. Asimismo, se colocarán postes de transición.

Tamaulipas

A través de un comunicado en redes sociales, el gobierno de Soto la Marina explicó que el apagón masivo afectará a 17 comunidades del municipio.

Benito Juárez

Carretera Soto la Marina–La Pesca

El Carrizo

Enramadas

Guayabas

La Herradura

La Laguna

La Pesca

La Parra

Las Tunas

Santa Isabel

Santa Rosa

Santo Domingo

Sociedad de Socialista

Verde Chico

Verde Grande

Vista Hermosa

El horario programado para el corte de luz será de 11:00 a 18:00 horas.

Nuevo León

Mientras que, en este otro estado norteño, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la CFE continuará con los trabajos de colocación de postes de transición en la zona de la avenida de Alfonso Reyes. Habrá corte de luz en las colonias:

La Cima

Las Codornices

Jardines Coloniales

Privada la Cima

Villa Montaña

El apagón tendrá una duración de nueve horas, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

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