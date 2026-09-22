Si alguna vez te has preguntado cómo se ve un huracán desde arriba, Polo acaba de darnos una respuesta bastante impresionante; desde el espacio, el ciclón parece una enorme espiral girando sobre el Pacífico, con una estructura que llama la atención a simple vista.

Las imágenes parecen sacadas de una película, pero son completamente reales y permiten ver al Huracán Polo desde una perspectiva que simplemente no podemos tener desde tierra.

¿Qué es lo que aparece en estas imágenes y por qué la forma de Polo está llamando tanto la atención? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Cómo se ve el huracán Polo desde el espacio?

Las imágenes satelitales muestran a Polo como una enorme formación de nubes que gira alrededor de su centro; en medio de toda esa estructura puede distinguirse el ojo del huracán, una de las partes que más llaman la atención cuando se observa un ciclón desde el espacio.

El National Hurricane Center (NHC), Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, describió la presentación de Polo en las imágenes satelitales como espectacular, debido a su ojo bien definido y a las bandas de tormentas que rodean el centro.

Estas imágenes no solo sirven para impresionar, también permiten a los especialistas observar cómo está organizado el huracán y detectar cambios en su estructura.

Además, los satélites pueden ofrecer diferentes tipos de imágenes; las tomas visibles permiten apreciar mejor la forma de la espiral durante el día, mientras que las imágenes infrarrojas ayudan a observar la actividad de las nubes incluso durante la noche.

¿Por qué el ojo del huracán Polo llama tanto la atención?

El ojo es la zona central del huracán y puede verse como un espacio relativamente despejado rodeado por una enorme pared de nubes.

En el caso de Polo, el NHC reportó un ojo pequeño y bien definido, rodeado por una zona de convección profunda y bastante simétrica.

De hecho, el seguimiento satelital también permite observar las bandas de tormentas que rodean al centro y cómo se extienden alrededor del sistema.

🌀 Después de quedarse varias horas como estacionario, al parecer en huracán #Polo ya comienza a tomar la trayectoria pronosticada al noroeste.



Estén pendientes en Guerrero y Michoacán. pic.twitter.com/FZGmS94fZj — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) September 23, 2026

¿Dónde ver las imágenes del huracán Polo en tiempo real?

Si quieres seguir la evolución de Polo, existen herramientas públicas que permiten consultar imágenes satelitales y actualizaciones meteorológicas.

Una de las principales es la NOAA, que cuenta con información e imágenes del satélite GOES para observar los sistemas que se desarrollan sobre el Pacífico.

También está NASA Worldview, una plataforma que permite consultar imágenes de diferentes satélites y observar cambios en distintas zonas del planeta.

Además, plataformas como Zoom Earth y Windy permiten seguir la evolución de los ciclones mediante mapas e imágenes satelitales acompañadas de información sobre viento, lluvia y presión.

Para conocer la información oficial sobre Polo y sus posibles efectos en México, la referencia es el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que actualiza sus avisos conforme cambia la situación.

¿Qué tan fuerte es el huracán Polo?

El Huracán Polo alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, durante las primeras horas del martes 22 de septiembre.

En su actualización de las 18:00 horas, el NHC reportó vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, una presión central de 900 milibares y ubicó el centro del huracán aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero.

El organismo también señaló que Polo continúa desplazándose lentamente y que se mantiene como un huracán de categoría 5.

Por eso, aunque las imágenes desde el espacio puedan parecer casi hipnóticas, Polo no es solo una impresionante figura de nubes: se trata de un ciclón extremadamente intenso que continúa bajo vigilancia.

Así que sí, la imagen del Huracán Polo desde el espacio parece casi una postal, pero detrás de esa gigantesca espiral hay horas de monitoreo, análisis y seguimiento meteorológico para saber qué está haciendo el ciclón y qué podría ocurrir en las próximas horas.

#CentralDeHuracanes🌀| El huracán #Polo se intensificó de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 17 horas y permanece casi estacionario frente al Pacífico🚨🌩️



Se mantiene la alerta en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco por lluvias intensas, oleaje severo y fuertes… pic.twitter.com/sp3Q5LD8D2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 23, 2026

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