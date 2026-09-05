El océano Pacífico anda bastante movido y, por una vez, Tláloc no parece ser el único que trae planes para complicarnos el clima, pues actualmente, tres huracanes se formaron en esta zona del océano, siendo un escenario poco habitual que no se presentaba desde 2015.

Pero ¿la formación de estos 3 fenómenos representa un peligro para México? Aquí en adn noticias te lo contamos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tres huracanes al mismo tiempo en el Pacífico

Los protagonistas de este inusual episodio son Lowell, Karina y Marie, que llegaron a coincidir como huracanes sobre el Pacífico.

La última vez que ocurrió algo similar fue en septiembre de 2015, cuando estuvieron activos al mismo tiempo Kilo, Ignacio y Jimena.

La intensidad de estos sistemas también ha llamado la atención, ya que Lowell alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de al menos 252 kilómetros por hora.

Karina llegó a categoría 3, considerada huracán mayor, mientras que Marie alcanzó categoría 1 en esta misma escala.

La coincidencia no es solamente una curiosidad meteorológica, ya que los especialistas relacionan esta intensa actividad con las temperaturas elevadas del océano y la presencia de El Niño, condiciones que pueden proporcionar mayor energía para que los ciclones tropicales se formen y se intensifiquen.

Así que sí, el Pacífico decidió ponerse interesante justo cuando Tláloc parecía tener suficiente trabajo por acá.

¿Los tres huracanes representan peligro para México?

No hay que entrar en pánico solo porque aparezcan tres huracanes en el mapa, ya que Lowell y Karina se encuentran sobre el Pacífico y sus trayectorias no apuntan directamente hacia territorio mexicano.

Marie, en cambio, se encuentra mucho más cerca de la costa occidental del país y puede generar oleaje elevado y efectos indirectos, particularmente en zonas del occidente mexicano.

Por eso, aunque el panorama luce impresionante en las imágenes satelitales, la recomendación es seguir los avisos oficiales y revisar las condiciones meteorológicas locales, especialmente si tienes planes en zonas costeras.

Este año, las temperaturas del océano también están jugando un papel importante, pues el agua cálida funciona como combustible para los ciclones tropicales, mientras que determinadas condiciones atmosféricas pueden facilitar que estos sistemas se fortalezcan.

Así que sí, Tláloc puede tomarse el día libre, aunque no demasiado lejos, porque mientras estos tres huracanes siguen su camino por el Océano Pacífico, las condiciones meteorológicas pueden cambiar y mantener bajo vigilancia a las costas mexicanas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.