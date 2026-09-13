Se viene lo fuerte para el Pacífico: los dos meses en que se formarán más ciclones

El océano Pacífico no ha podido estar tranquilo debido la formación constante de tormentas y huracanes desde que comenzó la temporada 2026, sin embargo, de acuerdo con los especialistas aún no ha pasado lo peor.

Aunque la temporada de ciclones tropicales tiene previsto terminar a finales de noviembre, lo cierto es que hay dos meses específicos en el que se presentan más ciclones tropicales.

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¿Cuáles son los dos meses en el que hay más ciclones tropicales?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN), los dos meses en los que se forman más ciclones, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, son septiembre y octubre, por lo que las autoridades climáticas refuerzan la vigilancia durante este periodo.

¿Qué ciclones se han formado en el océano Pacífico?

Casi desde que inició la temporada, en el océano Pacífico no se han dejado de presentar ciclones tropicales.

Amanda (formado)

Boris (formado)

Cristina (formado)

Douglas (formado)

Elida (formado)

Fausto (formado)

Genevieve (formado)

Hernán (formado)

Iselle (formado)

Julio (formado)

Karina (formado)

Lowell (formado)

Marie (formado)

Norbert (formado)

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

¿Qué pasa en el océano Atlántico?

Un fenómeno extraño está ocurriendo en el océano Atlántico, ya que suman más tres meses sin que se forme algún ciclón y los expertos se lo atribuyen a El Niño, fenómeno que altera los patrones de temperatura y las precipitaciones.

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