El ciclón tropical Polo se desarrolla frente a las costas de México y según los pronósticos será un poderoso “huracán monstruo”, ya que alcanzará la categoría 3, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Un huracán categoría 3 es un fenómeno con capacidad destructiva, ya que sus fuertes vientos son capaces de derribar árboles y arrancar tejados, mientras que provoca lluvias torrenciales.
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Fabían Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, señaló en conferencia de prensa que Polo se mueve de manera errática en dirección a costas mexicana y al final se ubicará de manera paralela frente a Guerrero.
¿Cuándo se convertirá Polo en un huracán categoría 3?
El ciclón Polo podría convertirse en un huracán categoría 1 el lunes 21 de septiembre y alcanzar la categoría 3 el miércoles 23. Este nivel lo mantendrá hasta el viernes 25, sin embargo, tampoco se descarta que se eleve a un nivel mayor.
¿Qué estados afectará el huracán Polo?
Las bandas nubosas de Polo afectarán los siguientes estados:
- Guerrero
- Colima
- Michoacán
- Jalisco
- Baja California Sur
¿Cuál es la capacidad destructiva de un huracán categoría 3?
Un huracán categoría 3 causa cortes en la electricidad y agua, sin mencionar que las inundaciones que provoca son capaces de bloquear calles. Las casas y hoteles ubicados en las costas sufren daños considerables en ventanas y techos.
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