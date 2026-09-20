El ciclón tropical Polo se desarrolla frente a las costas de México y según los pronósticos será un poderoso “huracán monstruo”, ya que alcanzará la categoría 3, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Un huracán categoría 3 es un fenómeno con capacidad destructiva, ya que sus fuertes vientos son capaces de derribar árboles y arrancar tejados, mientras que provoca lluvias torrenciales.

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Fabían Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, señaló en conferencia de prensa que Polo se mueve de manera errática en dirección a costas mexicana y al final se ubicará de manera paralela frente a Guerrero.

¿Cuándo se convertirá Polo en un huracán categoría 3?

El ciclón Polo podría convertirse en un huracán categoría 1 el lunes 21 de septiembre y alcanzar la categoría 3 el miércoles 23. Este nivel lo mantendrá hasta el viernes 25, sin embargo, tampoco se descarta que se eleve a un nivel mayor.

Huracán Polo Polo tendrá una capacidad destructiva tras su desarrollo en el océano Pacífico (SMN)

¿Qué estados afectará el huracán Polo?

Las bandas nubosas de Polo afectarán los siguientes estados:

Guerrero

Colima

Michoacán

Jalisco

Baja California Sur

¿Cuál es la capacidad destructiva de un huracán categoría 3?

Un huracán categoría 3 causa cortes en la electricidad y agua, sin mencionar que las inundaciones que provoca son capaces de bloquear calles. Las casas y hoteles ubicados en las costas sufren daños considerables en ventanas y techos.

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