Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo” que se encuentra “estacionario” frente a las costas mexicanas

Durante las primeras horas del miércoles 23 de septiembre, el huracán Polo bajó a la categoría 4 y continuarán las lluvias en los estados del centro y occidente de la República Mexicana.

Con base en el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno meteorológico actualmente se encuentra a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, así como a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Desde hace unas horas, el huracán se encuentra estacionario, es decir, se desplaza o permanece casi detenido debido a la debilidad de los vientos; sin embargo, esto puede ser peligroso porque genera fuertes lluvias sobre una misma región, provocando inundaciones y deslaves.

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo” hoy miércoles 23 de septiembre

Polo avanza con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 295 km/h y se desplaza hacia el norte a 4 km/h.

Así se encuentra actualmente el fenómeno natural que está causando fuertes lluvias en todo el país:

¿Dónde lloverá hoy por el huracán “Polo”?

Las autoridades mexicanas informaron que la circulación del ciclón refuerza la probabilidad de lluvia en entidades del occidente y sur del país, tales como:

Lluvias puntuales intensas

Jalisco (sur)

(sur) Colima

Michoacán (oeste y costa)

(oeste y costa) Guerrero (costa y oeste)

Lluvias puntuales muy fuertes

Oaxaca (oeste)

Además, prevén vientos sostenidos de 50 a 60 km/h en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que de 20 a 30 km en las costas de Jalisco y disminuyendo durante el resto del día en la costa este de Oaxaca. Finalmente, se espera fuerte oleaje en las mismas entidades.

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