La ruta atípica del huracán Polo frente a las costas mexicanas

El Huracán Polo mantiene una trayectoria poco habitual frente al Pacífico mexicano. Aunque alcanzó la categoría 5 y se encuentra relativamente cerca del litoral, el pronóstico no contempla un impacto directo en tierra.

Su centro permanecerá sobre el océano mientras avanza lentamente y prácticamente en paralelo a las costas del suroeste de México. Esta combinación hace que Polo pueda generar lluvias, oleaje y otros efectos importantes aun sin tocar tierra. Además, su desplazamiento ha sido mucho más lento de lo habitual durante las últimas horas.

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¿Por qué la trayectoria del Huracán Polo es atípica?

Una de las particularidades de Polo es que, en lugar de dirigirse directamente hacia la costa o alejarse rápidamente de ella, el ciclón se mantiene muy cerca del litoral y avanza prácticamente de forma paralela.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este martes que Polo estaba casi estacionado, con un desplazamiento hacia el norte de apenas unos 4 kilómetros por hora.

[HURACÁN POLO]

El CNH emitió una actualización respecto al poderosísimo huracán polo, cuya presión barométrica bajó a 892 milibaras (26.34 pulgadas) y sus vientos sostenidos aumentaron a 180 mph/285 kmh, según el más reciente reporte del avión cada huracán @53rdWRS.

Este ciclón… pic.twitter.com/BaYuIlW1PL — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) September 22, 2026

El pronóstico indica que posteriormente giraría hacia el noroeste y oeste-noroeste, manteniéndose próximo a la costa del suroeste mexicano durante los siguientes días, aunque con el núcleo previsto todavía sobre el mar.

El NHC también señala que existe incertidumbre sobre qué tan cerca llegará el centro de Polo de la costa. Por ello, aunque no se pronostica que toque tierra, las condiciones pueden cambiar conforme avance el sistema.

Polo se intensificó rápidamente y después frenó su avance

La trayectoria no es la única característica llamativa del ciclón. Polo también tuvo una intensificación extraordinariamente rápida: pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en alrededor de 24 horas.

Ahora, el comportamiento cambia: en lugar de continuar avanzando rápidamente, Polo se desplaza con mucha lentitud mientras permanece frente a México.

Esta combinación (rápida intensificación, desplazamiento lento y recorrido cercano y paralelo a la costa) es la que vuelve particularmente llamativa la ruta de Polo.

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