El nombre Polo se había usado cinco veces en huracanes desde 1984 y esto fue lo que ocurrió con cada uno de ellos: el de 1984 tocó Baja California Sur

El nombre Polo no es nuevo en el Pacífico oriental. Antes de la actual tormenta de 2026, ya se había utilizado cinco veces y cada aparición dejó una historia distinta: hubo tormentas débiles que permanecieron lejos de tierra, huracanes que avanzaron frente a México y uno que incluso terminó cruzando Baja California Sur.

Esta vez, sin embargo, Polo alcanzó una intensidad muy superior. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el ciclón de 2026 llegó a categoría 5 el 22 de septiembre, con vientos máximos de 285 km/h y una presión mínima de 892 milibares, para luego bajar a categoría 4 durante la madrugada del 23 de septiembre.

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Polo de 1984: categoría 3 y el único que cruzó Baja California Sur

La historia del nombre comenzó en 1984. Aquel Polo se convirtió en huracán categoría 3, aunque perdió fuerza conforme se acercó a territorio mexicano.

Los registros del Weather Prediction Center (WPC), organismo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), indican que durante la noche del 2 de octubre cruzó el sur de Baja California ya convertido en depresión tropical.

Después siguió hacia el este y volvió a tocar tierra, también como depresión tropical, a unos 280 kilómetros al noroeste de Mazatlán. Así, aunque alcanzó categoría 3 sobre el océano, llegó a México mucho más debilitado.

1990 y 2008: dos Polos que se quedaron en el océano

Seis años después apareció el Polo de 1990. Los registros históricos de NOAA lo clasifican como huracán, pero su trayectoria permaneció sobre el océano y no tocó tierra.

El siguiente llegó en 2008 y fue mucho más débil. Polo apenas alcanzó la categoría de tormenta tropical, con una intensidad máxima de 40 nudos, alrededor de 75 km/h, antes de comenzar a perder fuerza.

En su informe final, el NHC señaló que no fue necesario emitir vigilancias ni avisos costeros. Tampoco hubo reportes de daños ni víctimas.

Polo de 2014 pasó cerca de México, pero no tocó tierra

En 2014, Polo volvió a alcanzar fuerza de huracán. Llegó a categoría 1, con vientos máximos de 120 km/h, mientras avanzaba frente a las costas del occidente mexicano.

Durante su recorrido, el NHC lo ubicó a unos 240 kilómetros al suroeste de Manzanillo y mantuvo avisos y vigilancias por condiciones de tormenta tropical en algunos sectores de la costa.

Después continuó hacia el oeste-noroeste y comenzó a debilitarse. Incluso se emitió una vigilancia para el sur de Baja California, aunque su centro permaneció sobre el océano.

En 2020 llegó uno de los Polos más débiles

El quinto ciclón con este nombre apareció entre el 17 y el 19 de noviembre de 2020. Fue una tormenta tropical de corta duración que alcanzó una intensidad máxima de 40 nudos, cerca de 75 km/h.

El 18 de noviembre se encontraba a unos 1,045 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California, sin vigilancias ni avisos costeros y sin representar peligro para tierra.

Poco después se debilitó hasta convertirse en baja remanente. El resumen oficial de la temporada tampoco registró daños ni víctimas directas asociados con este sistema.

Polo 2026 rompió con la historia del nombre

La sexta aparición de Polo ha sido muy distinta. El 22 de septiembre, un avión cazahuracanes de NOAA encontró vientos sostenidos de 285 km/h y una presión central de 892 milibares. Para entonces ya era categoría 5.

Durante la madrugada siguiente comenzó a perder intensidad. En su actualización de las 06:00 horas del 23 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes lo ubicó nuevamente como categoría 4, con vientos de 240 km/h, aproximadamente 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero.

En ese momento seguía vigente un aviso de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana hasta Punta San Telmo.

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