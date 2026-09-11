Adultos mayores podrían conservar su casa aunque la donen: así funciona esta propuesta federal

La donación de una casa a los hijos o a otro familiar puede dar tranquilidad a quien recibe dicha propiedad Sin embargo, esto también dejar a una persona adulta mayor en una situación vulnerable si más adelante ya no puede decidir sobre esa vivienda.

Ante este riesgo, una propuesta federal busca que los adultos mayores puedan donar su casa sin tener que dejarla, pues plantea que conserven el derecho de vivir en ella o recibir las rentas que genere durante toda su vida.

La iniciativa fue presentada el 2 de septiembre de 2026 en la Cámara de Diputados y también contempla protección para el cónyuge en algunos casos.

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¿Cómo podrían conservar su casa aunque la donen?

De acuerdo con la propuesta del diputado Bruno Blancas Mercado, la clave está en el usufructo vitalicio. En palabras sencillas, esta figura permitiría que un adulto mayor done su casa, pero mantenga el derecho de vivir en ella o recibir las rentas que genere durante toda su vida.

Eso sí, la propiedad ya estaría a nombre de otra persona. La diferencia es que quien conserve el usufructo podría seguir usando la vivienda y aprovechar los ingresos que produzca.

Esta figura ya existe en el Código Civil Federal. El artículo 980 reconoce el usufructo como el derecho de disfrutar un bien que pertenece a otra persona, mientras que el artículo 986 contempla que puede mantenerse durante toda la vida.

Lo que cambiaría con la propuesta es que esta protección sería obligatoria en las donaciones contempladas para adultos mayores, en lugar de depender de que se incluya expresamente en el acuerdo.

¿Qué pasaría con el esposo o esposa si fallece quien donó la casa?

La propuesta también piensa en el cónyuge. La intención es evitar que, después del fallecimiento de quien donó la vivienda, su pareja quede sin un lugar donde vivir.

En este caso, el derecho podría continuar a favor del esposo o esposa sobreviviente, quien podría seguir habitando el inmueble y, cuando corresponda, recibir los ingresos que genere.

Por ejemplo, si una parte de la propiedad está rentada, podría continuar recibiendo ese dinero aun después del fallecimiento de quien hizo la donación.

¿Qué pasa si una persona adulta mayor fue engañada para donar?

Otro punto de la iniciativa busca reforzar la protección cuando una propiedad haya sido entregada mediante engaños, amenazas, presiones o abusos.

Actualmente, el Código Civil Federal ya permite revocar una donación por ingratitud en algunos casos. El artículo 2370 contempla situaciones como que la persona que recibió el bien cometa un delito contra el donante o se niegue a ayudarlo si llega a encontrarse en pobreza.

Además, el artículo 2372 señala que esta acción debe ejercerse dentro de un año a partir de que el donante conoce lo ocurrido.

Ante esto, la propuesta busca ampliar las herramientas para proteger a las personas adultas mayores cuando hayan sido presionadas o manipuladas para entregar parte de su patrimonio.

¿La protección para adultos mayores ya está vigente?

Por ahora solo se trata de una propuesta. La iniciativa todavía debe avanzar en el proceso legislativo antes de convertirse en ley.

De aprobarse, modificaría la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Código Civil Federal. Además, la propuesta busca que una casa o cualquier otro patrimonio construido durante años de trabajo siga dando seguridad e independencia durante la vejez, incluso cuando se decida donar.

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