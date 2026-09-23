Jorge Francisco Monroy López, médico veterinario zootecnista de la UNAM, sobre por qué el gusano barrenador no es lo que la mayoría cree: “Su gravedad es principalmente de carácter económico”

El médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monroy López, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explicó que la plaga del gusano barrenador que reapareció en territorio mexicano desde finales de 2024 representa, ante todo, un problema comercial. El especialista detalla el ciclo biológico del parásito, los animales en mayor riesgo y las medidas de prevención que ganaderos y dueños de mascotas deben aplicar para frenar su propagación en el país.

La reaparición de esta plaga en el territorio nacional genera dudas entre productores y consumidores que desconocen su verdadero alcance. El gusano barrenador del ganado corresponde a la fase larvaria de la mosca Cochliomyia hominivorax, un parásito que necesita tejido vivo para completar su desarrollo.

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¿Qué es el gusano barrenador del ganado y cómo actúa en los animales?

El especialista de la UNAM explica que, a diferencia de otras enfermedades que afectan a una sola especie, el gusano barrenador del ganado puede presentarse en prácticamente cualquier animal de sangre caliente. Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, perros e incluso fauna silvestre figuran entre los hospedadores posibles, lo que convierte a esta plaga en un reto sanitario de alcance particularmente amplio para el sector pecuario mexicano.

La mayoría de los casos se origina a partir de heridas abiertas: en crías recién nacidas, el ombligo concentra buena parte de las infestaciones, aunque también aparecen tras procedimientos como descornes o marcajes. Entre los signos que permiten identificar un caso destacan la presencia visible de larvas, la inflamación progresiva de la herida, el mal olor y el decaimiento general del animal afectado.

El especialista aclara además una duda frecuente: el gusano barrenador no es una enfermedad contagiosa. No se transmite por el contacto entre animales ni hacia las personas, pues requiere de manera indispensable que una mosca hembra deposite huevos en una herida fresca. Por esta razón, las medidas de prevención deben concentrarse en el manejo adecuado de heridas y en la vigilancia diaria de los hatos.

Así opera el ciclo del gusano barrenador dentro de una herida abierta.

México enfrentó un episodio similar durante las décadas de 1960 y 1970, periodo en el que un programa binacional con Estados Unidos logró erradicar la plaga mediante la Técnica del Insecto Estéril. Ese método consiste en liberar al ambiente moscas macho esterilizadas por radiación, que se aparean con hembras silvestres y producen huevos sin capacidad de eclosionar, ya que la hembra se cruza una sola vez en su vida.

La estrategia permitió desplazar la plaga hacia Centroamérica durante décadas, pero la situación cambió en noviembre de 2024, cuando la mosca cruzó de nueva cuenta la frontera sur del país. Desde entonces, la dispersión avanza con rapidez y pocas entidades permanecen libres de casos confirmados.

¿Por qué el gusano barrenador golpea más al comercio que a la salud animal?

Aunque el gusano barrenador representa un problema sanitario real, su efecto más severo se ubica en el terreno económico y comercial del país. La detección de casos provocó el cierre de la frontera estadounidense al comercio de animales vivos, una medida que impacta un mercado que exporta anualmente cerca de 1.3 millones de cabezas de ganado.

Monroy López explica que la presencia de la plaga también amenaza con convertirse en una barrera para otros mercados estratégicos, entre ellos Japón y la Unión Europea, países que exigen estándares sanitarios estrictos para permitir el ingreso de productos pecuarios mexicanos. Esa posibilidad coloca a la ganadería nacional ante un reto comercial adicional más allá de Estados Unidos.

El académico de la UNAM también subraya que la plaga no representa un riesgo para la inocuidad de la carne que proviene de establecimientos regulados, aunque recomienda evitar el consumo de animales muertos por causas desconocidas.

Monroy López resume la prevención en una frase directa: “sin heridas no hay gusaneras”, y la detección temprana, insiste, sigue siendo la herramienta más eficaz para contener el avance de esta plaga en el país. Ante este panorama, productores y dueños de mascotas deben revisar a diario a sus animales, atender cualquier herida de forma inmediata y notificar a las autoridades sanitarias ante la sospecha de un caso.

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