IMSS confirma presencia de una bacteria en bebés fallecidos en Durango

Tras darse a conocer el fallecimiento de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Durango e iniciar una investigación, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) confirmó la presencia de una bacteria en cuatro de los cinco menores.

Los directivos del IMSS no mencionaron cuál era la bacteria, ya que no ha sido identificada en el área hospitalaria, pese a que ésta permanece cerrada, pero se presume que puede ser Klebsiella pneumoniae.

🔔 #Actualización | IMSS informa sobre los avances de la investigación clínica, epidemiológica y sanitaria relacionada con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 1, en #Durango.



El Instituto mantiene coordinación con las autoridades sanitarias federales, así… pic.twitter.com/GSAANB5XDD — IMSS  (@Tu_IMSS) September 23, 2026

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Por medio de un video en las redes oficiales del instituto, la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Adriana Toríz, explicó que en las últimas semanas atendieron a 11 recién nacidos, de los cuales seis fueron dados de alta y ninguno presentó la bacteria.

“Se concluyó el análisis epidemiológico: de los 11 recién nacidos, seis de estos fueron dados de alta y (en) ninguno de ellos se identificó la bacteria asociada al brote y hoy se encuentran en casa”, puntualizó.

Lo anterior lo pudieron conocer luego de realizar estudios de laboratorio a los menores de edad todos los días durante su estancia en las clínicas y hospitales del instituto, tal como lo marca el protocolo que siguen con los recién nacidos que están en la unidad.

¿Qué se sabe de la bacteria que habría causado la muerte de los bebés en el IMSS de Durango?

De acuerdo a lo dicho por la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica, las autoridades aún se encuentran analizando cuál es la relación entre la bacteria y la causa de muerte, por lo que adelantó que se dará a conocer toda la información más adelante, pero primero a las familias.

“El IMSS y las autoridades sanitarias federales decidieron ampliar la vigilancia microbiológica y los estudios a todo el Hospital, además de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales”, puntualizó.

Además, descartaron que una paciente adolescente haya presentado la bacteria.

¿Qué pasó en el IMSS de Durango y por qué fallecieron los menores?

El pasado lunes 21 de septiembre se dio a conocer que, entre el 15 y 19 del presente mes, fallecieron cinco recién nacidos mientras permanecían internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del IMSS.

Ante esto y la protesta de los padres de familia, quienes adelantaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR), el instituto comenzó una investigación sobre el caso.

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