Huracán “Polo” se intensifica y amenaza al clima hoy México: Lista de estados donde lloverá más

México enfrentará una jornada marcada por lluvias intensas fuertes vientos y oleaje elevado durante este martes 22 de septiembre, debido principalmente la influencia del huracán “Polo” frente a las costas del Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) “Polo” continuará intensificándose durante este día mientras permanece en frente a las costas de Michoacán y Guerrero. El ciclón ya alcanzó la Categoría 1 y presenta condiciones favorables para una rápida intensificación.

Clima hoy en México: ¿Dónde habrá más lluvias este martes 22 de septiembre de 2026?

El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en:

Chihuahua

Durango

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas.

También se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes en:

Jalisco

Veracruz

Tabasco.

Mientras que Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Puebla, Estado de México y Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias de entre 25 y 50 milímetros.

En la Ciudad de México se pronostican intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

¿Qué estados tendrán fuertes vientos y oleajes?

Las condiciones marítimas serán particularmente importantes en el Pacífico; se prevén rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Michoacán y Guerrero, acompañadas de oleaje de 3 a 4 metros.

También habrá oleaje de 2 a 3 metros en las cosas de Colima y Oaxaca, además de condiciones elevadas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

¿Qué riesgos podrían generar las lluvias hoy en México?

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento, además de provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar zonas de riesgo; ¿cómo cambiará el panorama meteorológico de México durante las próximas horas mientras Polo continúa fortaleciéndose?

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