El bosque de Querétaro donde “viven” los duendes entre casitas de madera: está a 2 horas y media de la capital y se recorre gratis

En la Sierra Gorda de Querétaro existe un sitio que parece sacado de un cuento: el Bosque de los Duendes de San Joaquín, un espacio entre árboles donde pequeñas casitas de madera y figuras inspiradas en estos seres fantásticos forman parte del recorrido.

El bosque se encuentra en el entorno de las Grutas Los Herrera, uno de los atractivos turísticos de este Pueblo Mágico. Su acceso es gratuito, por lo que puede ser una alternativa para quienes buscan una salida diferente y de bajo costo, especialmente si quieren complementar la visita con otros sitios de la región.

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¿Dónde está el Bosque de los Duendes?

El Bosque de los Duendes está en la comunidad de Los Herrera, dentro del municipio de San Joaquín, Querétaro. Se localiza junto a las Grutas Los Herrera, sobre el kilómetro 29 de la carretera Vizarrón-San Joaquín, a unos 2.5 kilómetros del centro del Pueblo Mágico.

San Joaquín forma parte de la Sierra Gorda queretana y recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en 2015. El municipio destaca por sus paisajes boscosos, sus tradiciones huapangueras y sus atractivos naturales e históricos.

Desde la capital de Querétaro, el traslado hasta las grutas toma aproximadamente 2 horas y 10 minutos, de acuerdo con la guía oficial de Turismo de Querétaro. Según la ruta y las condiciones del camino, el viaje puede acercarse a las dos horas y media.

¿Qué hay en el bosque de los duendes?

Este mágico sitio reúne figuras de duendes, casitas de madera y otros elementos decorativos distribuidos entre los árboles. El espacio retoma el imaginario de estos seres fantásticos y ofrece un recorrido distinto al de los atractivos naturales tradicionales.

Entre los elementos que pueden encontrarse están:

Figuras de duendes

Casitas y pequeñas construcciones de madera

Objetos inspirados en las historias de estos seres

Áreas rodeadas de vegetación

Espacios para caminar y tomar fotografías

¿Cuánto cuesta entrar al Bosque de los Duendes y las Grutas Los Herrera?

La entrada al Bosque de los Duendes es gratuita. Esto permite conocer las figuras y las pequeñas construcciones sin pagar el acceso, aunque las condiciones de operación pueden variar.

Las Grutas Los Herrera son un atractivo natural ubicado a pocos kilómetros de la cabecera municipal de San Joaquín. En su interior hay formaciones de estalactitas y estalagmitas que, con el paso del tiempo, han adquirido formas que recuerdan a animales y otros objetos.

La entrada se ha reportado en aproximadamente $50 por persona, con recorrido guiado incluido.

Según diversas fuentes, los horarios de las grutas son los siguientes:

Lunes a jueves: aproximadamente de 10:00 a 17:00 horas

Viernes a domingo: aproximadamente de 10:00 a 18:00 horas

Los horarios pueden presentar variaciones según la temporada, los días festivos o las condiciones de operación. Por ello, es recomendable revisar la información disponible antes de realizar el viaje.

El recorrido por las grutas se realiza mediante pasarelas y escaleras acondicionadas. Durante la visita pueden observarse distintas salas y formaciones geológicas que se han desarrollado a lo largo de millones de años.

¿Qué más puedes conocer en San Joaquín?

Si aprovechas el traslado para recorrer otros puntos del municipio, puedes complementar la visita con atractivos naturales, culturales e históricos como:

Zona arqueológica de Ranas, ubicada a unos kilómetros de la cabecera municipal.

Parque Nacional Campo Alegre, una zona boscosa para actividades al aire libre.

Museo Arqueológico y Minero.

Mirador de la Cruz.

Piedra Redonda.

Cascada y pinturas rupestres de El Durazno.

San Joaquín también es reconocido por su tradición huapanguera y por celebrar el Concurso Nacional de Baile de Huapango, uno de los eventos culturales más representativos de la región.

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