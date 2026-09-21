¿A qué hora entra el otoño 2026 en México este 22 de septiembre?

¡El verano está apunto de terminar! Este martes 22 de septiembre de 2006, México recibirá oficialmente el otoño astronómico un cambio de estación que estará marcado por el equinoccio. Y hay otro dato que muchos se preguntan: ¿A qué hora comienza el otoño en México? De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), el equinoccio de otoño ocurrirá a las 18:06 horas del 22 de septiembre, tiempo del centro de México. En tiempo universal, el fenómeno tendrá lugar a las 00:06 horas del 23 de septiembre de 2026

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Abrimos #hilo 🧵de “Equinoccio de otoño”

El verano está a punto de despedirse y dará paso al otoño con la llegada del equinoccio en el hemisferio norte. La palabra equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”. En este hilo te contamos todos los detalles. pic.twitter.com/hhBGZbTTM1 — Historia Natural MX (@MHNCA_CDMX) September 20, 2026

¿Qué pasa durante el equinoccio de otoño?

El equinoccio marca el momento en el que el Sol cruza el Ecuador Celeste de norte a sur, dando inicio al otoño en el hemisferio norte y a la primavera en el hemisferio sur. Aunque suele decirse que durante el equinoccio el día y la noche durante exactamente 12 horas, esto no ocurre de manera exacta en todos los lugares.

Factores como la refracción atmosférica y la definición de la salida y puesta del Sol, hacen que la duración real varíe según su ubicación.

¿Sabías que la llegada del otoño está marcada como un fenómeno astronómico? ⭐️ 😱



El equinoccio señala el momento en que el día y la noche tienen una duración muy similar. 🌚 🌞



Conoce qué otros cambios trae esta estación en nuestra infografía. 📲 🤭 pic.twitter.com/Qes9tIuYS0 — SEP Hidalgo (@SEPHidalgo) September 22, 2026

¿Qué significa el equinoccio para México?

A partir de del equinoccio comenzará astronómicamente el otoño 2026 en nuestro país, Conforme avance la estación, las noches tenderán a hacerse más largas y los días más cortos

El cambio de estación, también coincidirá con otros eventos astronómicos destacados de septiembre, entre ellos el máximo brillo de Venus el 22 de septiembre, de acuerdo con el Calendario de INAOE. Así que ya puedes marcar la hora: “18:06″ del 22 de septiembre; y tú, estás listo para despedir el verano y darle la bienvenida al otoño?

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