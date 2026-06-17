Presentan iniciativa de ley en Querétaro que impactará en el cuidado de adultos mayores del estado

La Legislatura del Estado de Querétaro analiza una reforma integral a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para transitar hacia un modelo estricto de garantías fundamentales en la entidad.

La propuesta impulsada por la diputada Ginna Guzmán pretende garantizar condiciones de envejecimiento digno, autonomía e inclusión social frente al acelerado crecimiento demográfico.

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¿Cuáles son las herramientas de protección y defensa jurídica que plantea el proyecto en Querétaro?

La iniciativa de reforma busca actualizar el marco jurídico estatal para reconocer a los adultos mayores de 60 años como sujetos plenos de derechos. El proyecto estipula adiciones normativas orientadas a salvaguardar la integridad física, mental y financiera de los ciudadanos pertenecientes a la tercera edad.

Los principales cambios que contempla la propuesta de la diputada Guzmán:

Reconocimiento del cuidado integral: establecer de forma expresa el derecho humano a recibir asistencia médica, habitacional y afectiva permanente.

establecer de forma expresa el derecho humano a recibir asistencia médica, habitacional y afectiva permanente. Prevención del despojo patrimonial: combatir legalmente los actos de abandono, violencia intrafamiliar y apropiación ilícita de bienes inmuebles o pensiones.

combatir legalmente los actos de abandono, violencia intrafamiliar y apropiación ilícita de bienes inmuebles o pensiones. Obligación de atención preferente: protocolos de servicio prioritario en ventanillas de instituciones públicas y empresas privadas de la demarcación.

protocolos de servicio prioritario en ventanillas de instituciones públicas y empresas privadas de la demarcación. Fiscalización de asilos locales: crear un Registro Estatal de Centros de Atención para regular las condiciones operativas de los albergues particulares.

¿Cómo funcionaría la unidad jurídica especializada que proponen dentro del DIF Estatal?

La propuesta legislativa incluye la creación de una Unidad Especializada de Defensa de las Personas Adultas Mayores dentro del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). De ser aprobada por los diputados locales, la dependencia asistencial dispondrá de especialistas para intervenir ante denuncias comunitarias de maltrato.

Funciones institucionales y beneficios de acompañamiento social propuestos en la Legislatura de Querétaro:

Asesoría gratuita: defensoría jurídica y orientación legal sin costo para los adultos mayores desamparados.

defensoría jurídica y orientación legal sin costo para los adultos mayores desamparados. Representación legal: intervenir activamente ante los tribunales en casos relacionados con agresiones físicas, abandono total o fraudes financieros.

intervenir activamente ante los tribunales en casos relacionados con agresiones físicas, abandono total o fraudes financieros. Capacitación de servidores públicos: implementar programas de formación en materia gerontológica para el personal de salud y procuración de justicia.

Los familiares de las personas de la tercera edad tendrían que adecuar los entornos de convivencia cotidianos bajo una perspectiva de género y discapacidad si el dictamen prospera. Los cuidadores principales deberán abstenerse de realizar actos de aislamiento que vulneren la participación comunitaria de los ancianos. La diputada local Ginna Guzmán impulsa la armonización de estos lineamientos con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

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