Alerta Amber en Sinaloa: Desapareció María José Higuera López de 15 años en Mazatlán

Tu ayuda puede hacer la diferencia para localizar a María José Higuera López, una joven de 15 años que fue vista por última vez el pasado 11 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa, y por la que se activó la Alerta Amber.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, la adolescente habría desaparecido tras salir de un domicilio de la colonia Manuel Jesús Clouthier, ubicada en el puerto, desde entonces se desconoce su paradero y se pide ayuda a la población para lograr que vuelva a casa.

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Ficha de búsqueda de María José Higuera López, joven desaparecida en Mazatlán

Para poder dar con el paradero de María José Higuera, las autoridades describieron a la menor con una estatura de 1.70 metros de altura, complexión delgada, tez morena, cabello negro y lacio, así como ojos negros.

Como señas particulares se menciona que tiene brackets, además de un tatuaje en la mano izquierda con la leyenda “sólo Dios puede juzgarme”. Asimismo, la última vez que fue vista iba vestida con una blusa color rojo con rayas blancas, short azul y sandalias blancas.

Si tú o alguien te tu entorno la reconoce, entonces pueden comunicarse a los números de Alerta Amber Sinaloa: (800) 890 9092 y (667) 715 5588.

Fichas de búsqueda activas en Sinaloa hasta hoy 22 de septiembre

El caso de María José Higuera López no es el único, otras fichas de búsqueda en Sinaloa se mantienen activas hasta este martes 22 de septiembre y son los siguientes:

Alejandra Monserrat Guzmán Ramírez, desapreció el 14 de septiembre en Escuinapa, Sinaloa

Georgina Jamilet Olmeda Soto , desapareció el 13 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa

, desapareció el 13 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa Sergio Vladimir Ramírez Rivera , desapareció el 9 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa

, desapareció el 9 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa Esbeydy Mayte Ontiveros Meza , desapareció el 9 de septiembre en Culiacán, Sinaloa

, desapareció el 9 de septiembre en Culiacán, Sinaloa Wendy Moreno de Jesús , desapareció el 14 de julio en Sinaloa

, desapareció el 14 de julio en Sinaloa Orlando Yeresiaf Meléndez Alvarado, desapareció el 26 de junio

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