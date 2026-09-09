Rafael Hurtado, contador especializado en seguridad social, explica por qué no siempre conviene esperar a los 65 para jubilarse: “Mi papá ni siquiera cobró un año de pensión”

Un experto en pensiones expone un caso que genera alarma entre los futuros jubilados del país. El contador especializado en seguridad social, Rafael Hurtado, revela en un video que esperar hasta los 65 años bajo la Ley 73 puede generar un costo de oportunidad superior a los 2.39 millones de pesos, dinero que el asegurado nunca recupera si fallece antes de tiempo.

El régimen de la Ley 73 del IMSS aplica a quienes cotizan antes del 1 de julio de 1997 y exige un mínimo de 500 semanas reconocidas ante el Instituto. Hurtado explica que existe un beneficio poco aprovechado: quien se pensiona con seis meses y un día de edad adicional recibe el porcentaje correspondiente al año siguiente, lo que suma un 5% extra de forma permanente.

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¿Por qué Rafael Hurtado advierte contra esperar hasta los 65 años para jubilarse?

El especialista relata el caso de su propio padre para ilustrar el riesgo real de postergar el trámite de jubilarse. Hurtado dijo: “Mi papá ni siquiera cobró un año de pensión”, y con esa frase resume el argumento central de su análisis sobre seguridad social: la salud del trabajador pesa tanto como las matemáticas del IMSS.

El contador especializado en seguridad social presenta una tabla que compara el costo de oportunidad según la edad de retiro bajo la Ley 73. A los 61 años la pensión sube a 80%, pero esa espera implica no cobrar 13 mensualidades ya ganadas por derecho.

60 años: 75% de pensión, sin costo de oportunidad

61 años: 80% de pensión, costo de oportunidad de $478,647 pesos

63 años: 90% de pensión, costo de oportunidad de $1,435,941 pesos

65 años: 100% de pensión, costo de oportunidad de $2,393,235 pesos

Hurtado calcula que el jubilado que espera hasta los 65 años necesita sobrevivir casi seis años adicionales cobrando la pensión completa solo para recuperar el capital que dejó de percibir. Si el asegurado fallece antes de ese punto, el dinero acumulado durante toda su vida laboral queda en manos del Instituto.

El especialista también desmiente un mito común entre los futuros pensionados de seguridad social: el porcentaje asignado al momento de firmar la resolución se mantiene fijo para toda la vida. La pensión solo se ajusta después por inflación, nunca sube automáticamente año con año como cree buena parte de la población.

¿Qué alternativas existen según el perfil del trabajador?

Hurtado clasifica a los trabajadores en tres perfiles distintos para decidir si conviene jubilarse de inmediato o postergar el trámite. Quien tiene un historial sólido con salarios altos debe pensionarse a los 60 años sin dudarlo, porque el costo de oportunidad de esperar resulta financieramente inviable.

Historial sólido: pensionarse ya a los 60 años

Historial débil con opción a Modalidad 40: postergar e invertir entre uno y cinco años

Trabajador activo con patrón: seguir laborando y posponer el trámite

El contador especializado explica que el trabajador con pocas semanas cotizadas sí gana al invertir en Modalidad 40, porque puede triplicar el monto final de su pensión antes de tramitarla. En cambio, quien sigue activo con un patrón no pierde nada al posponer, porque su sueldo completo compensa la espera.

La recomendación final del especialista en seguridad social no busca el porcentaje máximo a toda costa, sino equilibrar el capital acumulado con el tiempo real de vida. Antes de firmar la baja, Hurtado insiste en calcular el costo de oportunidad personal y revisar el estado de salud real del trabajador.

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