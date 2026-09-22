Ubicación de refugios ante afectaciones por huracán Polo categoría 5 en Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta debido a que el huracán Polo categoría 5 generará lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; muy fuertes en Jalisco, por ello se han habilitado refugios y aquí te decimos cómo localizarlos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Habilitan refugios temporales en Guerrero
Los refugios se encuentran ubicados en espacios públicos de los municipios:
Acapulco
- Escuela Primaria “Guadalupe Victoria”, ubicada en Guadalupe Victoria número 6
- Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, en Circuito Francisco Ruiz Massieu, sin número, colonia Luis Donaldo Colosio
- Escuela Primaria “Plan de Ayutla”, en San Isidro, sin número, colonia San Isidro
Ajuchitlán del Progreso
- Escuela Telesecundaria Octavio Paz
- Cancha techada de la Comisaría Municipal Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez
Alcozauca de Guerrero
- Colegio de Bachilleres Plantel 26-A Escuelas primarias bilingües Ignacio Zaragoza y Vicente Guerrero
Atoyac de Álvarez
- Refugio Temporal La Pintada
- Comisaría Municipal de El Porvenir Preparatoria número 22
Azoyú
- Escuelas primarias Cuauhtémoc y Rural Salvador Díaz Mirón
- Comisaría Municipal
Zihuatanejo de Azueta
- Escuela Secundaria General Luis Guevara Ramírez
- Auditorio Municipal
- Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero
Recomendaciones a la población de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero mantenerse informados y tomar en cuenta lo siguiente:
- No regresar a las viviendas tras ser evacuados
- Asegurar puertas y ventanas
- Limpiar azoteas
- Preparar mochila de emergencia
- Permanecer en lugares seguros
- No conducir en calles inundadas
Se pide especial atención a zonas costeras susceptibles a inundaciones o deslaves.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.