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Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo”; evoluciona a categoría 5 y ya es un “monstruo” en el Pacífico mexicano
/México/Nota

Ubicación de refugios ante afectaciones por huracán Polo categoría 5 en Guerrero

El huracán Polo se intensificó a categoría 5 y se localizó sobre el océano Pacífico y se prevén afectaciones en Guerrero y otros estados.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta debido a que el huracán Polo categoría 5 generará lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; muy fuertes en Jalisco, por ello se han habilitado refugios y aquí te decimos cómo localizarlos.

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Habilitan refugios temporales en Guerrero

Los refugios se encuentran ubicados en espacios públicos de los municipios:

Acapulco

  • Escuela Primaria “Guadalupe Victoria”, ubicada en Guadalupe Victoria número 6
  • Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, en Circuito Francisco Ruiz Massieu, sin número, colonia Luis Donaldo Colosio
  • Escuela Primaria “Plan de Ayutla”, en San Isidro, sin número, colonia San Isidro

Ajuchitlán del Progreso

  • Escuela Telesecundaria Octavio Paz
  • Cancha techada de la Comisaría Municipal Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez

Alcozauca de Guerrero

  • Colegio de Bachilleres Plantel 26-A Escuelas primarias bilingües Ignacio Zaragoza y Vicente Guerrero

Atoyac de Álvarez

  • Refugio Temporal La Pintada
  • Comisaría Municipal de El Porvenir Preparatoria número 22

Azoyú

  • Escuelas primarias Cuauhtémoc y Rural Salvador Díaz Mirón
  • Comisaría Municipal

Zihuatanejo de Azueta

  • Escuela Secundaria General Luis Guevara Ramírez
  • Auditorio Municipal
  • Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero

Recomendaciones a la población de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero mantenerse informados y tomar en cuenta lo siguiente:

  • No regresar a las viviendas tras ser evacuados
  • Asegurar puertas y ventanas
  • Limpiar azoteas
  • Preparar mochila de emergencia
  • Permanecer en lugares seguros
  • No conducir en calles inundadas

Se pide especial atención a zonas costeras susceptibles a inundaciones o deslaves.

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