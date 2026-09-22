Ubicación de refugios ante afectaciones por huracán Polo categoría 5 en Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta debido a que el huracán Polo categoría 5 generará lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; muy fuertes en Jalisco, por ello se han habilitado refugios y aquí te decimos cómo localizarlos.

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Habilitan refugios temporales en Guerrero

Los refugios se encuentran ubicados en espacios públicos de los municipios:

Acapulco

Escuela Primaria “Guadalupe Victoria”, ubicada en Guadalupe Victoria número 6

Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, en Circuito Francisco Ruiz Massieu, sin número, colonia Luis Donaldo Colosio

Escuela Primaria “Plan de Ayutla”, en San Isidro, sin número, colonia San Isidro

Ajuchitlán del Progreso

Escuela Telesecundaria Octavio Paz

Cancha techada de la Comisaría Municipal Escuela Primaria Rural Federal Benito Juárez

Alcozauca de Guerrero

Colegio de Bachilleres Plantel 26-A Escuelas primarias bilingües Ignacio Zaragoza y Vicente Guerrero

Atoyac de Álvarez

Refugio Temporal La Pintada

Comisaría Municipal de El Porvenir Preparatoria número 22

Azoyú

Escuelas primarias Cuauhtémoc y Rural Salvador Díaz Mirón

Comisaría Municipal

Zihuatanejo de Azueta

Escuela Secundaria General Luis Guevara Ramírez

Auditorio Municipal

Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐇𝐮𝐫𝐚𝐜𝐚́𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨́ 𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝟓; 𝐂𝐍𝐏𝐂 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧.



⚠️ Se exhorta a los habitantes de Guerrero,… pic.twitter.com/W4juLqPV7z — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

Recomendaciones a la población de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero mantenerse informados y tomar en cuenta lo siguiente:

No regresar a las viviendas tras ser evacuados

Asegurar puertas y ventanas

Limpiar azoteas

Preparar mochila de emergencia

Permanecer en lugares seguros

No conducir en calles inundadas

Se pide especial atención a zonas costeras susceptibles a inundaciones o deslaves.

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