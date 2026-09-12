Confirmado por INAPAM para septiembre 2026: todos estos adultos mayores mexicanos tienen asesoría legal 100% gratis y estos son los requisitos

Tener un problema legal para un adulto mayor, y no saber por dónde empezar, puede generar muchas dudas, sobre todo cuando están de por medio una vivienda, una herencia o el patrimonio familiar.

Ante esto, y para desconocimiento de muchos, el INAPAM ofrece orientación legal gratuita a personas de 60 años o más, sin necesidad de cita previa. Además, el servicio puede solicitarse de forma presencial, por teléfono o correo electrónico.

De hecho, el propio instituto informó el 31 de agosto de 2026 que, entre 9 mil 934 solicitudes revisadas, encontró casos relacionados con violencia, abandono económico, despojo y problemas con el patrimonio.

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¿Qué adultos mayores pueden recibir asesoría legal gratis?

El requisito principal es tener 60 años o más. Además, conviene llevar los documentos relacionados con el problema para que la orientación sea más clara.

De acuerdo con la información oficial del INAPAM, se debe presentar:

Tener 60 años o más

INE o credencial INAPAM

Los documentos relacionados con el caso, como contratos, actas, escrituras, notificaciones u otros papeles que puedan ayudar durante la asesoría

Eso sí, no es necesario presentar las dos identificaciones. El INAPAM señala que puede utilizarse la credencial del INE o la del propio instituto.

¿Con qué problemas puede ayudar el INAPAM?

La asesoría no se limita a un solo tipo de trámite. El instituto brinda orientación en asuntos familiares, civiles y penales, además de otros problemas que puedan afectar los derechos o el patrimonio de una persona adulta mayor.

Entre los temas que el INAPAM incluye dentro de su servicio están:

Juicios sucesorios , con o sin testamento

, con o sin testamento Problemas de arrendamiento

Pensiones alimenticias

Rectificación de actas de nacimiento, matrimonio o defunción

Terminación de comodatos

Situaciones de violencia contra personas adultas mayores

Además, si el problema corresponde a otra dependencia, el INAPAM puede canalizar a la persona con la institución adecuada para que continúe con su caso.

Aquí hay una diferencia importante: el servicio brinda orientación y asesoría jurídica, pero eso no significa que un abogado del INAPAM vaya a representar gratuitamente a la persona durante todo un juicio.

¿Dónde pueden pedir la asesoría gratuita?

Para quienes viven en la Ciudad de México, el INAPAM cuenta con dos puntos de atención presencial.

Uno se encuentra en Petén 419, colonia Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez, cerca del Metro Eugenia. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.

También está el Centro de Atención Integral (CAI) Universidad, ubicado en Avenida Universidad 150, Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, con atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas.

Sin embargo, vivir fuera de la CDMX no significa quedarse sin orientación. El INAPAM también ofrece atención a distancia por:

Teléfono: 55 5925 5366

55 5925 5366 Correo electrónico: asesoriajuridicainapam@inapam.gob.mx

En ambos casos, se puede explicar el problema y recibir orientación sobre los pasos a seguir.

¿Qué pasa si el adulto mayor no puede acudir personalmente?

También hay una alternativa para quienes no pueden presentarse por su cuenta. Un representante puede solicitar la orientación en nombre de la persona adulta mayor.

En este caso, el INAPAM solicita:

Credencial INAPAM de la persona adulta mayor

Credencial del INE de quien la representa

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