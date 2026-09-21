La dispersión de pagos de la Pensión del Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026, está por concluir, pues queda tan solo una semana, así que si tu abuelito o mamá es de las últimas letras del abecedario ya es momento de que vaya por su apoyo económico.

El pago de la Pensión del Bienestar comenzó el 1 de septiembre y finalizará el viernes 25, lo que significa que la entrega de apoyos llegó a su última semana.

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¿Quiénes recibirán la Pensión del Bienestar?

En la última semana de septiembre se entregarán las pensiones a los siguientes beneficiarios:

Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Sembrando Vida

Madres Trabajadoras

¿Qué apellidos recibirán la Pensión del Bienestar?

Lunes 21 de septiembre: R

Martes 22 de septiembre: R

Miércoles 23 de septiembre: S

Jueves 24 de septiembre: T, U, V

Viernes 25 de septiembre: W, X, Y, Z

¿Cuándo depositará el último pago de la Pensión del Bienestar?

Se prevé que el último Pago de las Pensiones del Bienestar 2026 se realice la primera semana de noviembre, posiblemente el día 2, y corresponderá al bimestre noviembre-diciembre.

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