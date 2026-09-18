El asesinato de Abraham García destapa contratos del IMSS vinculados al entorno de los López Beltrán

Luego del asesinato de Abraham García de 26 años en 2023, un vendedor de dulces frente a las oficinas del IMSS en CDMX, una cartulina amenazante fue dirigida a tres funcionarios del instituto: Daniel Ramírez, Karina Sarmiento y Jesús Eduardo Tomás.

Estos personajes habían participado en acciones para frenar un presunto esquema de sobreprecios y compras irregulares de medicamentos.

La investigación realizada por Azteca Noticias vincula el caso con empresarios y actores políticos, entre ellos los hermanos López Beltrán y Amílcar Olano.

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