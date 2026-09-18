Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Accidentes impiden paso en carreteras este viernes; alerta de circulación en puntos clave
/Salud/Video

El asesinato de Abraham García destapa contratos del IMSS vinculados al entorno de los López Beltrán

Se descubrió que las compras de emergencia en el IMSS formaban parte de un esquema para elevar el precio de las adquisiciones de medicamentos.

Metadatos del artículo

Por: Pablo Godoy

Luego del asesinato de Abraham García de 26 años en 2023, un vendedor de dulces frente a las oficinas del IMSS en CDMX, una cartulina amenazante fue dirigida a tres funcionarios del instituto: Daniel Ramírez, Karina Sarmiento y Jesús Eduardo Tomás.

Estos personajes habían participado en acciones para frenar un presunto esquema de sobreprecios y compras irregulares de medicamentos.

La investigación realizada por Azteca Noticias vincula el caso con empresarios y actores políticos, entre ellos los hermanos López Beltrán y Amílcar Olano.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados