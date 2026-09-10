Fraude y extorsión lideran delitos en México en 2025: ENVIP del INEGI

En 2025, el fraude y la extorsión fueron los delitos con las tasas más altas de incidencia a nivel nacional, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (ENVIPE), presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tan solo en 2025, el fraude alcanzó una tasa de 8 mil 290 delitos por cada 100 mil habitantes (24.1% del total), seguido de la extorsión, con 6 mil 831 (19.8% del total), mientras que el robo o asalto en calle o transporte público quedó en tercer lugar, con 5 mil 641 casos por cada 100 mil habitantes (16.4% del total).

Contra 2024, cerca del 40 por ciento de los delitos estaban integrados por robo, asalto en la calle en el transporte público y el fraude, mientras que para el 2025 son el fraude y la extorsión los delitos que representan el 44 por ciento del total de los delitos, es decir, fraude y extorsión, entonces se convierten en los focos principales de la actividad criminal de nuestro país — alertó el vicepresidente del Instituto, Adrián Franco.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

De manera general, durante 2025 se registró un total de 33.8 millones de delitos en México, lo que equivale a una tasa de 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes y un saldo de 23 millones de personas victimizadas.

La Ciudad de México registró la mayor tasa de victimización, con 34 mil 930 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguida del Estado de México, con 31 mil 889, y Puebla, con 26 mil 164.

El #INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026. La información incluye tanto las experiencias de las víctimas de un delito durante 2025 como la percepción sobre la seguridad pública y el desempeño de… pic.twitter.com/u2dLdjfOrY — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 10, 2026

En Michoacán, destaca la extorsión presencial, particularmente en zonas rurales vinculadas con actividades agrícolas de alto valor, como la producción de aguacate y limón.

¿En qué estados hay más fraudes?

En 27 entidades federativas se tiene como delito número uno al fraude; en tres la extorsión y sólo en dos estados el robo y asalto en calle o transporte público.

“Esa es una reconfiguración importante de la actividad criminal (…) el fraude y la extorsión se vuelven los focos principales de la actividad criminal del país”, agregó Franco.

Al señalar que se trata de una tendencia global impulsada por el comercio electrónico y por el uso cada vez más intensivo de teléfonos inteligentes y plataformas digitales, Franco Barrios dijo que los policías tradicionales que perseguían a ladrones de bolsos, autopartes y vehículos deben transitar hacia policías que privilegien el análisis, la inteligencia, el derecho y la ciberseguridad.

¿Qué porcentaje de delitos no se denunció?

Uno de los principales focos de la encuesta es la llamada cifra oculta: de los 33.8 millones de delitos, solo 9% fue denunciado y en 73.5% de esas denuncias se inició una carpeta de investigación. Esto significa que 93.4% de los delitos no se denunció o no fue investigado.

Entre las principales razones para no denunciar estuvieron la pérdida de tiempo, con 35.8%; considerar que el delito era de baja importancia, con 14.5%; y la desconfianza en la autoridad, con 13%.

El impacto también fue económico. El INEGI calculó en 267.3 mil millones de pesos el costo de la inseguridad y el delito para los hogares durante 2025, equivalente a 1.06% del PIB.

Finalmente, entre febrero y abril de 2026, 60.7% de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más grave del país, seguida por el aumento de precios. Además, 74.0% percibió inseguridad en su entidad federativa debido a la delincuencia.

La percepción de inseguridad fue mayor en el Estado de México, Morelos y Tabasco, mientras que Coahuila, Yucatán y Aguascalientes registraron los niveles más bajos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.