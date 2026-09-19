La iniciativa en la Legislatura de Querétaro que busca aumentar pensiones por vejez: así subirían los porcentajes según tus años de servicio

Una nueva iniciativa en Querétaro busca aumentar el porcentaje de pensión por vejez, con una propuesta que elevaría del 50% al 60% el monto correspondiente a las personas con 19 años de servicio.

La propuesta fue presentada el 17 de septiembre de 2026 por el diputado Edgar Inzunza Ballesteros y busca reformar el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para acercar los porcentajes estatales a los establecidos en la Ley del ISSSTE.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo aumentarían los porcentajes de la pensión por vejez en Querétaro?

De acuerdo con Inzunza Ballesteros, la propuesta contempla los siguientes porcentajes según los años de servicio:

15 años: 50%

50% 16 años: 52.5%

52.5% 17 años: 55%

55% 18 años: 57.5%

57.5% 19 años: 60%

60% 20 años: 62.5%

62.5% 21 años: 65%

65% 22 años: 67.5%

67.5% 23 años: 70%

70% 24 años: 72.5%

72.5% 25 años: 75%

75% 26 años: 80%

80% 27 años: 85%

85% 28 años: 90%

90% 29 años: 95%

Aunque la tabla abarca de 15 a 29 años, los cambios reales se concentrarían entre los 16 y 24 años de servicio, ya que en los demás casos los porcentajes actuales coinciden con los propuestos.

¿Quiénes tendrían el mayor aumento?

Actualmente, la ley de Querétaro mantiene un porcentaje de 50% entre los 15 y 19 años de servicio. Con la reforma, la diferencia comenzaría desde los 16 años.

Los mayores cambios serían:

19 años: de 50% a 60%

de 50% a 60% 20 años: de 53% a 62.5%

de 53% a 62.5% 21 años: de 55% a 65%

de 55% a 65% 22 años: de 60% a 67.5%

Los incrementos irían de 2.5 a 10 puntos porcentuales, y los casos con mayor diferencia serían los de 19 y 21 años de servicio, con 10 puntos más.

A partir de los 25 años no habría cambios, pues Querétaro ya contempla 75% con 25 años y aumentos graduales hasta llegar a 95% con 29 años.

Los trabajadores con 29 años de servicio, tendrían un porcentaje del 95%. La iniciativa busca beneficiar a los trabajadores con más años de trabajo. (NomadSoul1)

¿Cómo se calcularía la pensión por vejez?

Aunque algunos porcentajes cambiarían, la forma de calcular la pensión seguiría igual.

El diputado explicó que se tomaría como referencia el promedio del sueldo recibido durante los cinco años anteriores a la fecha en que se conceda la pensión. Sobre esa cantidad se aplicaría el porcentaje correspondiente a los años de servicio.

La ley estatal también establece que la pensión por vejez corresponde a trabajadores que hayan cumplido 60 años y reúnan los años de servicio previstos en la legislación.

¿Por qué buscan cambiar los porcentajes?

Inzunza Ballesteros señaló que en Querétaro ya existen convenios laborales de distintos poderes, organismos y municipios que contemplan porcentajes iguales o incluso superiores a los del ISSSTE.

Por ello, la iniciativa busca modificar únicamente el artículo 141 y acercar la legislación estatal a esas condiciones laborales.

¿Ya aumentaron las pensiones por vejez en Querétaro?

La propuesta todavía debe avanzar por el proceso legislativo antes de que pueda modificar la ley.

Mientras eso ocurre, continúa vigente la tabla actual del artículo 141:

15 años de servicio: LTEQ actual: 50% - ISSSTE: 50% - Diferencia: 0%

16 años de servicio: LTEQ actual: 50% - ISSSTE: 52.5% - Diferencia: +2.5%.

17 años de servicio: LTEQ actual: 50% - ISSSTE: 55% - Diferencia: +5%.

18 años de servicio: LTEQ actual: 50% - ISSSTE: 57.5% - Diferencia: +7.5%.

19 años de servicio: LTEQ actual: 50% - ISSSTE: 60% - Diferencia: +10%.

20 años de servicio: LTEQ actual: 53% - ISSSTE: 62.5% - Diferencia: +9.5%.

21 años de servicio: LTEQ actual: 55% - ISSSTE: 65% - Diferencia: +10%.

22 años de servicio: LTEQ actual: 60% - ISSSTE: 67.5% - Diferencia: +7.5%.

23 años de servicio: LTEQ actual: 65% - ISSSTE: 70% - Diferencia: +5%.

24 años de servicio: LTEQ actual: 70% - ISSSTE: 72.5% - Diferencia: +2.5%.

25 años de servicio: LTEQ actual: 75% - ISSSTE: 75% - Diferencia: 0%.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.