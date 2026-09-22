Lista de alumnos que SÍ podrán utilizar el teléfono y tabletas en las escuelas de México

¿Sabías que no todos los menores de edad tendrán la prohibición de celulares en las escuelas del país? Tras el anuncio de la medida, muchas dudas han surgido en alumnos, docentes y padres de familia; sin embargo, ya serán respondidas.

La mañana de este martes 22 de septiembre se publicaron todos los detalles en Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo nacional para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

📱 ¿Celulares en las escuelas: herramienta o distracción?



La SEP (@SEP_mx) realizará foros nacionales para analizar la regulación del uso de celulares y redes sociales en educación básica.



Arturo Béjar señaló que estos dispositivos están diseñados para captar la atención, por… pic.twitter.com/A1URVlhMFj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026

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¿Qué alumnos podrán utilizar el celular en las escuelas de México?

Con base en el Acuerdo 09/09/26, los niños, niñas y adolescentes de nivel básico, tanto en escuelas privadas como en públicas, no podrán utilizar el teléfono celular o tabletas durante todo su jornada; sin embargo, estos alumnos sí podrán hacerlo:

Alumnos que tengan aprobación de docentes ya que es usado como técnica pedagógica

ya que es usado como técnica pedagógica Alumnos con emergencias personales

Alumnos con discapacidad

Alumnos con problemas médicos

Alumnos con restricciones de accesibilidad o inclusión

Alumnos con necesidad particulares o extraordinarias

Es importante mencionar que las autoridades educativas dentro de los planteles escolares serán las encargadas de decidir en qué casos se levantará la restricción y en qué casos no será así.

¿Tampoco se podrán utilizar teléfonos en prepas y universidades del país?

Las SEP informó que, a diferencia de primarias y secundarias, en las preparatorias y universidades no habrá como tal una prohibición a los teléfonos, sino que se impulsará el uso responsable del mismo.

En el caso de bachillerato, “se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales y se limitará su uso no pedagógico durante la jornada escolar de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada institución”.

Mientras que en los planteles universitarios, pasará algo similar; sin embargo, es importante tomar en cuenta que en este caso se trata, en su mayoría, de personas mayores de edad además de que existe la autonomía universitaria, por lo que los acuerdos deberán ser otros.

¿A partir de qué fecha los alumnos no podrán usar dispositivos electrónicos en las escuelas de México?

El acuerdo entrará en vigor el próximo martes 3 de noviembre en todas las escuelas, privadas o públicas, de México, incluidos los planteles de bachillerato y universidad.

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