Lista oficial de puertos cerrados ante el huracán “Polo” hoy 22 de septiembre

El huracán Polo continúa su paso muy cerca de las costas del Pacífico de la República Mexicana durante este martes 22 de septiembre, es por eso que las autoridades dieron a conocer cuáles son los puertos que permanecen cerrados ante las condiciones meteorológicas.

Tanto la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) como la Secretaría de Marina (Semar) informó que los puertos con advertencias y cerrados están en Guerrero y Michoacán; no obstante, esto puede cambiar con el pasar de las horas.

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¿Qué puertos permanecen cerrados durante este martes 22 de septiembre?

Hasta las 07:33 horas (tiempo del centro del país), estos son los puertos cerrados en el país:

Embarcaciones mayores

Guerrero: Zihuatanejo

Embarcaciones menores

Guerrero : Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo

: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo Michoacán: Lázaro Cárdenas

En Sonora, el puerto de Puerto Peñasco también permanece cerrado para embarcaciones menores; sin embargo, no tiene relación con el huracán Polo.

Puertos de México Tres puertos en México se encuentran cerrados ante el huracán "Polo" (Captura de pantalla | Secretaría de Marina)

Huracán “Polo” provocará fuertes lluvias en varios estados

Debido a la presencia del ciclón que ya es catalogado como “monstruo” en las costas del Pacífico mexicano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en qué estados lloverá este martes:

Lluvias puntuales intensas

Colima

Michoacán (oeste y costa)

(oeste y costa) Guerrero (este, costa y oeste)

(este, costa y oeste) Oaxaca (oeste)

Lluvias puntuales muy fuertes

Jalisco (sur, suroeste y costa)

Además, se prevén fuertes vientos y oleaje elevando en las costas de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Oaxaca.

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